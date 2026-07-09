Рейтинг@Mail.ru
FT: убийство подозреваемой в покушении на Ермолаева вызовет вопросы к Киеву - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:40 09.07.2026
FT: убийство подозреваемой в покушении на Ермолаева вызовет вопросы к Киеву

FT: убийство Березовской грозит Киеву вопросами на Западе

© Фото : INTERPOLПодозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская
Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : INTERPOL
Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Под Киевом нашли тело подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, гражданки Украины Анастасии Березовской.
  • Офис генпрокурора Украины подтвердил информацию о гибели Березовской и заявил о задержании подозреваемых в ее убийстве — сотрудника главного управления разведки Украины и бывшего сотрудника правоохранительных органов.
  • Газета Financial Times пишет, что обстоятельства гибели Березовской и личность подозреваемых могут вызвать вопросы к Киеву со стороны западных партнеров.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Убийство предполагаемой исполнительницы покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, гражданки Украины Анастасии Березовской, может вызвать вопросы к Киеву со стороны западных партнеров, пишет газета Financial Times.
Во вторник издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что под Киевом нашли тело подозреваемой в покушении на Ермолаева. Офис генпрокурора позже подтвердил эту информацию и заявил о задержании подозреваемых в убийстве женщины - сотрудника главного управления разведки Украины и бывшего сотрудника правоохранительных органов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Доигрались: украинский терроризм пришел в Европу
2 июля, 08:00
"Обстоятельства гибели Березовской и личность подозреваемых, арестованных в связи с этим, вероятно, вызовут неудобные вопросы к Киеву – не в последнюю очередь из-за его усилий убедить партнеров в ЕС, что он пытается побороть организованную преступность и коррупцию в рамках стремления вступить в блок", - пишет издание.
Ранее газета Guardian писала, что убийство подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена в Монако может дорого обойтись Киеву с политической точки зрения.
Вечером 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого, по данным СМИ, пострадал Ермолаев. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Газета Figaro сообщала, что взрыв, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена.
Интерпол позднее опубликовал данные подозреваемой в покушении на Ермолаева в Монако, это гражданка Украины Анастасия Березовская, 1987 года рождения.
Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
"Закончится плохо". Произошедшее под Киевом вызвало ужас на Западе
8 июля, 15:50
 
В миреКиевМонакоУкраинаЕвросоюзВадим ЕрмолаевИнтерполСлужба безопасности УкраиныТеракт в Монако
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала