Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская

Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская

FT: убийство подозреваемой в покушении на Ермолаева вызовет вопросы к Киеву

Краткий пересказ от РИА ИИ Под Киевом нашли тело подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, гражданки Украины Анастасии Березовской.

Офис генпрокурора Украины подтвердил информацию о гибели Березовской и заявил о задержании подозреваемых в ее убийстве — сотрудника главного управления разведки Украины и бывшего сотрудника правоохранительных органов.

Газета Financial Times пишет, что обстоятельства гибели Березовской и личность подозреваемых могут вызвать вопросы к Киеву со стороны западных партнеров.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Убийство предполагаемой исполнительницы покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, гражданки Украины Анастасии Березовской, может вызвать вопросы к Киеву со стороны западных партнеров, пишет газета Financial Times.

Во вторник издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщило, что под Киевом нашли тело подозреваемой в покушении на Ермолаева . Офис генпрокурора позже подтвердил эту информацию и заявил о задержании подозреваемых в убийстве женщины - сотрудника главного управления разведки Украины и бывшего сотрудника правоохранительных органов.

"Обстоятельства гибели Березовской и личность подозреваемых, арестованных в связи с этим, вероятно, вызовут неудобные вопросы к Киеву – не в последнюю очередь из-за его усилий убедить партнеров в ЕС, что он пытается побороть организованную преступность и коррупцию в рамках стремления вступить в блок", - пишет издание.

Ранее газета Guardian писала, что убийство подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена в Монако может дорого обойтись Киеву с политической точки зрения.

Вечером 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого, по данным СМИ, пострадал Ермолаев. Генпрокурор княжества Стефан Тибо сообщил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Газета Figaro сообщала, что взрыв, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена.