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ФСБ изъяла у агента СБУ бомбу, телефон с перепиской с куратором и камуфляж - РИА Новости, 09.07.2026
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11:50 09.07.2026 (обновлено: 11:55 09.07.2026)
ФСБ изъяла у агента СБУ бомбу, телефон с перепиской с куратором и камуфляж

ФСБ: у агента СБУ изъяли бомбу, телефон с перепиской с куратором и камуфляж

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник ФСБ России
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оперативники ФСБ задержали агента СБУ, у которого изъяли самодельную бомбу, телефон с перепиской с куратором, видеокамеры и камуфляж.
  • Задержанный агент планировал убийство высокопоставленного военного ударом дрона с самодельной бомбой, для чего установил две видеокамеры в арендованной квартире.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Оперативники ФСБ изъяли у задержанного агента СБУ самодельную бомбу, телефон с перепиской с куратором, видеокамеры и камуфляж, сообщила российская спецслужба.
По данным ФСБ, фигурант которого на Украине обучили стрелять и устраивать взрывы, в Москве арендовал квартиру, где установил две видеокамеры для дистанционного наблюдения за местом проживания высокопоставленного военного, которого, по замыслу украинских спецслужб, планировалось убить ударом дрона с самодельной бомбой в момент его входа в дом.
"У него изъято СВУ с массой взрывчатого вещества 600 грамм и телефон, в котором обнаружена переписка с куратором, подтверждающая подготовку убийства военного, а также видеокамеры и средства камуфляжа", - говорится в сообщении.
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