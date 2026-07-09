ФСБ изъяла у агента СБУ бомбу, телефон с перепиской с куратором и камуфляж

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Оперативники ФСБ изъяли у задержанного агента СБУ самодельную бомбу, телефон с перепиской с куратором, видеокамеры и камуфляж, сообщила российская спецслужба.

"У него изъято СВУ с массой взрывчатого вещества 600 грамм и телефон, в котором обнаружена переписка с куратором, подтверждающая подготовку убийства военного, а также видеокамеры и средства камуфляжа", - говорится в сообщении.