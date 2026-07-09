Задержанный в Краснодаре агент Украины признался в сотрудничестве с СБУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Краснодаре задержан агент СБУ, который дает признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины и подготовке теракта.
- Задержанный, обученный на Украине стрелять и устраивать взрывы, в Москве арендовал квартиру с двумя видеокамерами для наблюдения за местом проживания высокопоставленного военного с целью его последующего убийства ударом дрона с самодельной бомбой.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Задержанный в Краснодаре агент СБУ дает признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины и подготовке теракта, сообщила ФСБ.
По данным ФСБ, фигурант которого на Украине обучили стрелять и устраивать взрывы, в Москве арендовал квартиру, где установил две видеокамеры для дистанционного наблюдения за местом проживания высокопоставленного военного, которого, по замыслу украинских спецслужб, планировалось убить ударом дрона с самодельной бомбой в момент его входа в дом.
"Задержанный дает признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины и подготовке террористического акта", - говорится в сообщении.
В отношении фигуранта следственным отделом УФСБ России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, пункту "в" части 3 статьи 205 (покушение на террористический акт) УК РФ.