ФСБ: агент СБУ оборудовал в квартире в Москве камеры для слежки за военным

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Задержанный в Краснодаре агент СБУ в арендованной квартире в Москве оборудовал камеры для слежки за российским высокопоставленным военным, сообщила ФСБ.

"По указанию куратора фигурант арендовал в городе Москве квартиру, где установил две видеокамеры для дистанционного наблюдения за адресом проживания объекта посягательства, а также приобрел средства личной маскировки – накладные усы, бороду и очки - для использования при совершении теракта", - говорится в сообщении.