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ФСБ: агент СБУ оборудовал в квартире в Москве камеры для слежки за военным - РИА Новости, 09.07.2026
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11:49 09.07.2026 (обновлено: 12:19 09.07.2026)
ФСБ: агент СБУ оборудовал в квартире в Москве камеры для слежки за военным

ФСБ: агент СБУ оборудовал в квартире в Москве камеры для слежки за военным РФ

© ЦОС ФСБ РоссииСотрудники ФСБ РФ задержали агента, планировавшего совершить теракт против высокопоставленного военного в Москве
Сотрудники ФСБ РФ задержали агента, планировавшего совершить теракт против высокопоставленного военного в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© ЦОС ФСБ России
Сотрудники ФСБ РФ задержали агента, планировавшего совершить теракт против высокопоставленного военного в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Краснодаре задержан россиянин, планировавший по указанию куратора из СБУ совершить теракт в Москве против высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ.
  • Задержанный арендовал квартиру в Москве и оборудовал ее камерами для слежки, а также приобрел средства личной маскировки для использования при совершении теракта.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Задержанный в Краснодаре агент СБУ в арендованной квартире в Москве оборудовал камеры для слежки за российским высокопоставленным военным, сообщила ФСБ.
Пр информации ФСБ, в Краснодаре задержан россиянин, планировавший по указке СБУ совершить в Москве теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ.
"По указанию куратора фигурант арендовал в городе Москве квартиру, где установил две видеокамеры для дистанционного наблюдения за адресом проживания объекта посягательства, а также приобрел средства личной маскировки – накладные усы, бороду и очки - для использования при совершении теракта", - говорится в сообщении.
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