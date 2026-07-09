ФСБ: агент СБУ оборудовал в квартире в Москве камеры для слежки за военным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Краснодаре задержан россиянин, планировавший по указанию куратора из СБУ совершить теракт в Москве против высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ.
- Задержанный арендовал квартиру в Москве и оборудовал ее камерами для слежки, а также приобрел средства личной маскировки для использования при совершении теракта.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Задержанный в Краснодаре агент СБУ в арендованной квартире в Москве оборудовал камеры для слежки за российским высокопоставленным военным, сообщила ФСБ.
Пр информации ФСБ, в Краснодаре задержан россиянин, планировавший по указке СБУ совершить в Москве теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ.
"По указанию куратора фигурант арендовал в городе Москве квартиру, где установил две видеокамеры для дистанционного наблюдения за адресом проживания объекта посягательства, а также приобрел средства личной маскировки – накладные усы, бороду и очки - для использования при совершении теракта", - говорится в сообщении.