ФСБ: СБУ планировала ударом дрона убить российского военного на входе в дом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- СБУ планировала атаковать российского военного с помощью дрона с самодельной бомбой, сообщила ФСБ.
- ФСБ сорвала попытку украинских спецслужб при участии западных кураторов провести диверсионно-террористические акты с использованием беспилотников.
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. СБУ планировала ударом дрона с самодельной бомбой убить российского военного в момент его входа в жилой дом, сообщила ФСБ.
Ведомство в четверг сообщило, что сорвана попытка спецслужб Украины с участием западных кураторов провести беспрецедентные по масштабу и степени угрозы диверсионно-террористические акты с использованием беспилотников на объектах военной инфраструктуры, одного из ведущих предприятий ВПК и в отношении военнослужащих Минобороны России.
В Краснодаре, как уточнила ФСБ, задержан гражданин России, планировавший совершить в Москве теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны России по заданию СБУ. В 2002 году он был осужден в России за кражу и разбой, отсидел и уехал на Украину. Под угрозой уголовного преследования супруги он был завербован, прошел стрелковую и взрывную подготовку и через Кишинев и Ереван прибыл в Россию.
"По замыслу украинских спецслужб после выявления графика посещения военнослужащим ВС РФ адреса своего проживания в многоэтажном доме, планировалось совершить ДТА (диверсионно-террористический акт - ред.) в момент входа его в подъезд с применением дрона, оборудованного СВУ ударного действия с поражающими элементами", - говорится в сообщении.
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