ФСБ: СБУ планировала ударом дрона убить российского военного на входе в дом

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. СБУ планировала ударом дрона с самодельной бомбой убить российского военного в момент его входа в жилой дом, сообщила ФСБ.

"По замыслу украинских спецслужб после выявления графика посещения военнослужащим ВС РФ адреса своего проживания в многоэтажном доме, планировалось совершить ДТА (диверсионно-террористический акт - ред.) в момент входа его в подъезд с применением дрона, оборудованного СВУ ударного действия с поражающими элементами", - говорится в сообщении.