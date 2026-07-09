ФСБ показала задержание россиянки, готовившей теракт по указанию Киева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФСБ задержала россиянку, которая по указанию Киева помогала организовать теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны России.
- Задержание произошло во время прогулки женщины с собакой породы корги.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. ФСБ показала задержание россиянки, по указанию Киева помогавшей организовать теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны России.
На первых кадрах трое оперативников задерживают молодую женщину, которая в это время гуляла с собакой. Она начинает кричать. На вопрос находящейся вблизи прохожей "В чем дело?" оперативник отвечает: "Полиция".
После этого двое оперативников берут женщину под руки, третий берет собаку породы корги, которая ведет себя очень спокойно. После этого задержанная была доставлена для дачи показаний.