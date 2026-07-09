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ФСБ показала задержание россиянки, готовившей теракт по указанию Киева - РИА Новости, 09.07.2026
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10:46 09.07.2026
ФСБ показала задержание россиянки, готовившей теракт по указанию Киева

ФСБ показала задержание россиянки, помогавшей устроить теракт против военного

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФСБ задержала россиянку, которая по указанию Киева помогала организовать теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны России.
  • Задержание произошло во время прогулки женщины с собакой породы корги.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. ФСБ показала задержание россиянки, по указанию Киева помогавшей организовать теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны России.
На первых кадрах трое оперативников задерживают молодую женщину, которая в это время гуляла с собакой. Она начинает кричать. На вопрос находящейся вблизи прохожей "В чем дело?" оперативник отвечает: "Полиция".
После этого двое оперативников берут женщину под руки, третий берет собаку породы корги, которая ведет себя очень спокойно. После этого задержанная была доставлена для дачи показаний.
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КиевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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