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ФСБ: спецслужбы Украины используют сдаваемое в аренду жилье для терактов - РИА Новости, 09.07.2026
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08:49 09.07.2026
ФСБ: спецслужбы Украины используют сдаваемое в аренду жилье для терактов

ФСБ: спецслужбы Украины используют сдаваемое в аренду жилье для терактов в РФ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спецслужбы Украины используют сдаваемое в аренду жилье для подготовки и совершения терактов в России.
  • В Москве предотвращен планировавшийся Киевом теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны России, задержана пособница украинских спецслужб.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Спецслужбы Украины используют сдаваемое в аренду жилье для подготовки и совершения терактов в России, предупреждает ФСБ.
По информации ФСБ, в Москве предотвращен планировавшийся Киевом теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны России, задержана гражданка РФ, пособница спецслужб Украины. Она подготовила съемную квартиру в Москве для исполнителя сорванного преступления.
"ФСБ России обращает внимание граждан, что украинские спецслужбы используют сдаваемое в аренду жилье для подготовки и совершения террористических акций на территории России", - говорится в сообщении.
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РоссияУкраинаМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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