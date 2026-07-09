ФСБ: спецслужбы Украины используют сдаваемое в аренду жилье для терактов

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Спецслужбы Украины используют сдаваемое в аренду жилье для подготовки и совершения терактов в России, предупреждает ФСБ.

"ФСБ России обращает внимание граждан, что украинские спецслужбы используют сдаваемое в аренду жилье для подготовки и совершения террористических акций на территории России", - говорится в сообщении.