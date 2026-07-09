ФСБ: спецслужбы Украины используют сдаваемое в аренду жилье для терактов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спецслужбы Украины используют сдаваемое в аренду жилье для подготовки и совершения терактов в России.
- В Москве предотвращен планировавшийся Киевом теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны России, задержана пособница украинских спецслужб.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Спецслужбы Украины используют сдаваемое в аренду жилье для подготовки и совершения терактов в России, предупреждает ФСБ.
"ФСБ России обращает внимание граждан, что украинские спецслужбы используют сдаваемое в аренду жилье для подготовки и совершения террористических акций на территории России", - говорится в сообщении.
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2026 году
27 апреля, 13:24