ФСБ: пособница помогла спецслужбам Украины дистанционно следить за военным

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве предотвращен планировавшийся Киевом теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны России.

Задержана гражданка РФ, которая по заданию украинских спецслужб арендовала квартиру и установила в ней видеокамеры для наблюдения за местом проживания офицера.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пособница Киева помогла украинским спецслужбам дистанционно с Украины следить за местом проживания в Москве высокопоставленного офицера Минобороны РФ, против которого планировалось совершить теракт, сообщила ФСБ.

По информации ФСБ , в Москве предотвращен планировавшийся Киевом теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны России, задержана гражданка РФ, пособница спецслужб Украины.

"Выполняя полученные задания, в марте 2026 года пособница арендовала квартиру в городе Москве, где установила видеокамеры для ведения наблюдения за адресом проживания и автомобилем военнослужащего с трансляцией видеосигнала на Украину", - говорится в сообщении.