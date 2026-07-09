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ФСБ: пособница помогла спецслужбам Украины дистанционно следить за военным - РИА Новости, 09.07.2026
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08:48 09.07.2026
ФСБ: пособница помогла спецслужбам Украины дистанционно следить за военным

ФСБ: пособница помогла спецслужбам Украины дистанционно следить за офицером МО

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве предотвращен планировавшийся Киевом теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны России.
  • Задержана гражданка РФ, которая по заданию украинских спецслужб арендовала квартиру и установила в ней видеокамеры для наблюдения за местом проживания офицера.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пособница Киева помогла украинским спецслужбам дистанционно с Украины следить за местом проживания в Москве высокопоставленного офицера Минобороны РФ, против которого планировалось совершить теракт, сообщила ФСБ.
По информации ФСБ, в Москве предотвращен планировавшийся Киевом теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны России, задержана гражданка РФ, пособница спецслужб Украины.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
В Москве предотвратили теракт против высокопоставленного военного
08:46
"Выполняя полученные задания, в марте 2026 года пособница арендовала квартиру в городе Москве, где установила видеокамеры для ведения наблюдения за адресом проживания и автомобилем военнослужащего с трансляцией видеосигнала на Украину", - говорится в сообщении.
Кроме этого, по данным ФСБ, пособница осуществляла визуальную фиксацию и направляла координатору места расположения видеокамер в окружении адреса проживания офицера.
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