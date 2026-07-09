В Москве предотвратили теракт против высокопоставленного военного

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве предотвращен теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ.

Задержана россиянка 2001 года рождения, завербованная спецслужбами Украины для проведения разведки.

Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и о госизмене, предусматривающим длительные сроки лишения свободы вплоть до пожизненного.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Планировавшийся Киевом теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ предотвращен в Москве, задержана россиянка - пособница спецслужб Украины, сообщила ФСБ России.

По информации ФСБ , сорвана задуманная украинскими спецслужбами и их западными кураторами попытка совершить с помощью беспилотников беспрецедентную серию терактов в России , в том числе против военных объектов и военнослужащих Минобороны РФ.

"Так, в городе Москве предотвращен резонансный теракт в отношении одного из высокопоставленных военнослужащих Минобороны России", - говорится в сообщении.

"В результате проведенных мероприятий задержана гражданка Российской Федерации 2001 года рождения, которая в 2024 году посредством мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая запрещена в России как экстремистская - ред.) завербована спецслужбами Украины для проведения разведки и установления местонахождения объектов террористических устремлений противника в городах Москве и Санкт-Петербурге", - указывается в сообщении.

ФСБ отметила, что в ходе следственных действий изъяты средства ведения наблюдения, маскировочный реквизит, а также смартфоны, содержащие переписку с сотрудником украинских спецслужб.

"Фигурантка признала вину и сотрудничает со следствием", - говорится в сообщении.

Задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и о госизмене.