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В Москве предотвратили теракт против высокопоставленного военного - РИА Новости, 09.07.2026
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08:46 09.07.2026 (обновлено: 08:47 09.07.2026)
В Москве предотвратили теракт против высокопоставленного военного

ФСБ: теракт Киева против высокопоставленного военного сорван в Москве

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве предотвращен теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ.
  • Задержана россиянка 2001 года рождения, завербованная спецслужбами Украины для проведения разведки.
  • Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и о госизмене, предусматривающим длительные сроки лишения свободы вплоть до пожизненного.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Планировавшийся Киевом теракт против высокопоставленного военнослужащего Минобороны РФ предотвращен в Москве, задержана россиянка - пособница спецслужб Украины, сообщила ФСБ России.
По информации ФСБ, сорвана задуманная украинскими спецслужбами и их западными кураторами попытка совершить с помощью беспилотников беспрецедентную серию терактов в России, в том числе против военных объектов и военнослужащих Минобороны РФ.
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"Так, в городе Москве предотвращен резонансный теракт в отношении одного из высокопоставленных военнослужащих Минобороны России", - говорится в сообщении.
"В результате проведенных мероприятий задержана гражданка Российской Федерации 2001 года рождения, которая в 2024 году посредством мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая запрещена в России как экстремистская - ред.) завербована спецслужбами Украины для проведения разведки и установления местонахождения объектов террористических устремлений противника в городах Москве и Санкт-Петербурге", - указывается в сообщении.
ФСБ отметила, что в ходе следственных действий изъяты средства ведения наблюдения, маскировочный реквизит, а также смартфоны, содержащие переписку с сотрудником украинских спецслужб.
"Фигурантка признала вину и сотрудничает со следствием", - говорится в сообщении.
Задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и о госизмене.
"Санкции данных статей предусматривают длительные сроки лишения свободы вплоть до пожизненного", - подчеркивает ФСБ.
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РоссияМоскваУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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