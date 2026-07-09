В ФМБА создали генетический справочник сердечно-сосудистых болезней

Краткий пересказ от РИА ИИ Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России создало первый национальный справочник генетических особенностей россиян с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Справочник позволяет оценивать риски развития сердечно-сосудистых заболеваний в зависимости от генетических особенностей человека и прогнозировать течение болезни.

Справочник является частью базы данных популяционных частот генетических вариантов россиян, которая содержит результаты полногеномного анализа уже 200 тысяч условно здоровых россиян из всех регионов страны.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России создало первый национальный справочник генетических особенностей россиян, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, для оценки и прогнозирования всех рисков болезни, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства.

ФМБА разместило в Национальном Информационном ресурсе, содержащем сведения о популяционных иммунологических и генетических исследованиях, проводимых в Российской Федерации, базу кардиогерминальных вариантов - первый Российский валидированный, регулярно обновляемый справочник для комплексной клинико-генетической оценки и прогнозирования сердечно-сосудистых рисков", - говорится в сообщении.

В ФМБА добавили, что уникальность созданного справочника состоит в возможности оценки рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний в зависимости от генетических особенностей человека, основанных на данных российской популяции. Цифровой справочник позволяет сопоставлять клинические особенности пациента и данные его генетического обследования для прогнозирования течения заболевания.

Справочник охватывает свыше 150 форм кардиологических патологий и учитывает как редкие наследственные варианты, способные вызывать кардиологические заболевания, так и совокупный вклад множества генов, определяющий индивидуальную предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям.

"Это еще один уверенный шаг России к персонализированной медицине, построенной на анализе собственных, отечественных генетических данных. Геномная информация находит все более широкое применение в медицинской практике, поэтому ФМБА России активно развивает это направление и создает цифровые генетические справочники, посвященные конкретным заболеваниям", - подчеркнули в ФМБА.