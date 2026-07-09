В ФМБА создали генетический справочник сердечно-сосудистых болезней

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России создало первый национальный справочник генетических особенностей россиян с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
- Справочник позволяет оценивать риски развития сердечно-сосудистых заболеваний в зависимости от генетических особенностей человека и прогнозировать течение болезни.
- Справочник является частью базы данных популяционных частот генетических вариантов россиян, которая содержит результаты полногеномного анализа уже 200 тысяч условно здоровых россиян из всех регионов страны.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России создало первый национальный справочник генетических особенностей россиян, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, для оценки и прогнозирования всех рисков болезни, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства.
"ФМБА разместило в Национальном Информационном ресурсе, содержащем сведения о популяционных иммунологических и генетических исследованиях, проводимых в Российской Федерации, базу кардиогерминальных вариантов - первый Российский валидированный, регулярно обновляемый справочник для комплексной клинико-генетической оценки и прогнозирования сердечно-сосудистых рисков", - говорится в сообщении.
В ФМБА добавили, что уникальность созданного справочника состоит в возможности оценки рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний в зависимости от генетических особенностей человека, основанных на данных российской популяции. Цифровой справочник позволяет сопоставлять клинические особенности пациента и данные его генетического обследования для прогнозирования течения заболевания.
Справочник охватывает свыше 150 форм кардиологических патологий и учитывает как редкие наследственные варианты, способные вызывать кардиологические заболевания, так и совокупный вклад множества генов, определяющий индивидуальную предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям.
"Это еще один уверенный шаг России к персонализированной медицине, построенной на анализе собственных, отечественных генетических данных. Геномная информация находит все более широкое применение в медицинской практике, поэтому ФМБА России активно развивает это направление и создает цифровые генетические справочники, посвященные конкретным заболеваниям", - подчеркнули в ФМБА.
Уточняется, что справочник является частью созданной ФМБА по поручению президента России Владимира Путина базы данных популяционных частот генетических вариантов россиян. Это постоянный пополняемый ресурс, который сейчас содержит результаты полногеномного анализа уже 200 тысяч условно здоровых россиян из всех регионов страны.
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