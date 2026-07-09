В ФИФА объяснили правильность действий арбитра в матче ЧМ

"После каждого забитого гола система VAR проверяет фазу владения мячом в атаке. Если в ходе атаки выявляется нарушение, которое повлияло на гол, система рекомендует провести видеоповтор на поле. Нет установленных ограничений ни по расстоянию от ворот, ни по времени между инцидентом и голом. Примером тому служит матч Аргентина - Египет, где 19-й номер сборной Египта Марван Аттия явно наступил на ногу 6-му номеру сборной Аргентины Лисандро Мартинесу. Мы считаем, что нарушение есть нарушение. Независимо от того, кажется ли нарушение "очевидным", если судья не увидел его на поле, VAR может вмешаться", - цитирует Коллину сайт ФИФА.