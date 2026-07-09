В ФИФА объяснили правильность действий арбитра в матче ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Египетская футбольная ассоциация выразила недовольство работой арбитра Франсуа Летексье и некоторыми решениями, связанными с системой VAR в матче 1/8 финала чемпионата мира между Египтом и Аргентиной.
- Председатель судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина заявил, что арбитр принял правильные решения в этом матче.
- Коллина объяснил принципы работы системы VAR и подтвердил, что в случае выявления нарушения в атаке, приведшей к голу, система рекомендует провести видеоповтор на поле.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Председатель судейского комитета Международной федерации футбола (ФИФА) Пьерлуиджи Коллина заявил, что арбитр принял правильные решения в матче чемпионата мира между египтянами и аргентинцами.
Ранее Египетская футбольная ассоциация (EFA) опубликовала заявление, в котором выразила глубокое недовольство работой французского арбитра Франсуа Летексье в матче 1/8 финала чемпионата мира с командой Аргентины (2:3), а также некоторыми решениями, связанными с системой видеопомощи арбитрам (VAR). До 79-й минуты египтяне вели 2:0. На 58-й минуте Летексье после вмешательства VAR отменил гол вингера сборной Египта Мостафы Зико, зафиксировав нарушение правил со стороны Марвана Аттии в начале результативной атаки. После матча президент EFA Хани Абу Рида заявил, что подал жалобу в ФИФА на судейство матча.
"После каждого забитого гола система VAR проверяет фазу владения мячом в атаке. Если в ходе атаки выявляется нарушение, которое повлияло на гол, система рекомендует провести видеоповтор на поле. Нет установленных ограничений ни по расстоянию от ворот, ни по времени между инцидентом и голом. Примером тому служит матч Аргентина - Египет, где 19-й номер сборной Египта Марван Аттия явно наступил на ногу 6-му номеру сборной Аргентины Лисандро Мартинесу. Мы считаем, что нарушение есть нарушение. Независимо от того, кажется ли нарушение "очевидным", если судья не увидел его на поле, VAR может вмешаться", - цитирует Коллину сайт ФИФА.
"Аналогично, если в ходе атаки, приведшей к голу, не было выявлено нарушения, VAR сообщит об этом арбитру. Наступание на ногу соперника считается нарушением, тогда как защитник, сначала коснувшийся мяча, а затем совершивший обычный футбольный контакт, не совершил нарушения. Примером этого послужила и игра в конце того же матча. Арбитр и VAR посчитали это обычным футбольным контактом между 10-м номером сборной Египта Мохамедом Салахом и 10-м номером сборной Аргентины Хулианом Альваресом", - добавил арбитр.