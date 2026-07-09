Фидан обсудил с Аракчи ситуацию вокруг режима прекращения огня с США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.
- Обсуждалась ситуация, связанная с режимом прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном.
АНКАРА, 9 июл – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи обсудил ситуацию вокруг режима прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном, сообщили РИА Новости источники в турецком МИД.
Телефонный разговор состоялся в четверг, 9 июля.
"В ходе разговора были рассмотрены последние события в регионе и ситуация, связанная с режимом прекращения огня", — сообщили источники.
Другие подробности беседы в турецком внешнеполитическом ведомстве не привели.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческий судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, а иранские власти обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.