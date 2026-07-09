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Фидан обсудил с Аракчи ситуацию вокруг режима прекращения огня с США - РИА Новости, 09.07.2026
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17:25 09.07.2026
Фидан обсудил с Аракчи ситуацию вокруг режима прекращения огня с США

Фидан и Аракчи обсудили ситуацию вокруг режима прекращения огня с США

© AP Photo / Khalil HamraМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / Khalil Hamra
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.
  • Обсуждалась ситуация, связанная с режимом прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном.
АНКАРА, 9 июл – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи обсудил ситуацию вокруг режима прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном, сообщили РИА Новости источники в турецком МИД.
Телефонный разговор состоялся в четверг, 9 июля.
"В ходе разговора были рассмотрены последние события в регионе и ситуация, связанная с режимом прекращения огня", — сообщили источники.
Другие подробности беседы в турецком внешнеполитическом ведомстве не привели.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческий судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, а иранские власти обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.
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В миреИранВашингтон (штат)Аббас АракчиХакан ФиданСША
 
 
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