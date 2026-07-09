Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи . Архивное фото

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи

© AP Photo / Khalil Hamra Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи

Фидан обсудил с Аракчи ситуацию вокруг режима прекращения огня с США

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава МИД Турции Хакан Фидан провел телефонный разговор с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

Обсуждалась ситуация, связанная с режимом прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном.

АНКАРА, 9 июл – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи обсудил ситуацию вокруг режима прекращения огня между Вашингтоном и Тегераном, сообщили РИА Новости источники в турецком МИД.

Телефонный разговор состоялся в четверг, 9 июля.

"В ходе разговора были рассмотрены последние события в регионе и ситуация, связанная с режимом прекращения огня", — сообщили источники.

Другие подробности беседы в турецком внешнеполитическом ведомстве не привели.