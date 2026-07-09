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США ударили по железнодорожному мосту в Иране, пишут СМИ - РИА Новости, 09.07.2026
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14:35 09.07.2026
США ударили по железнодорожному мосту в Иране, пишут СМИ

Fars: США ударили по мосту Актекехан в Иране, который используют Россия и Китай

© Фото : U.S. Air Force/Master Sgt. Donald AllenИстребитель F-35A Lightning II ВВС США
Истребитель F-35A Lightning II ВВС США - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : U.S. Air Force/Master Sgt. Donald Allen
Истребитель F-35A Lightning II ВВС США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США нанесли ракетный удар по железнодорожному мосту Актекехан в Иране.
  • Мост является частью транспортного коридора Китай — Туркменистан — Иран, который активно используется Россией и Китаем для перевозки грузов.
ТЕГЕРАН, 9 июл - РИА Новости. США нанесли ракетный удар по железнодорожному мосту в Иране, который является частью активно используемого Россией и Китаем транспортного коридора, сообщает агентство Fars.
"Сегодня утром США нанесли удар ракетами по железнодорожному мосту Актекехан - стратегическому мосту на железнодорожном коридоре Китай-Туркменистан-Иран в округе Аккала провинции Голестан", - говорится в сообщении.
По информации агентства, с ноября прошлого года Россия использует этот маршрут для перевозки грузов. Также после закрытия Ираном Ормузского пролива поток китайских поездов по этому маршруту утроился.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвиняли Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.
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