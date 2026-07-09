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Фальков рассказал, что лежит в основе здорового долголетия - РИА Новости, 09.07.2026
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10:23 09.07.2026
Фальков рассказал, что лежит в основе здорового долголетия

Фальков: в основе здорового долголетия лежат разработки российских ученых

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что основой здорового долголетия являются передовые исследования российских ученых.
  • Министр выделил Институт неврологии, Институт глазных болезней имени Краснова и Российский научный центр хирургии имени Петровского как примеры учреждений, ведущих такие разработки.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Основой здорового долголетия являются передовые исследования и разработки, которые ведут российские ученые, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
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"Здоровое долголетие имеет много аспектов, но в основании здорового долголетия лежат передовые исследования и разработки, осуществляемые нашими учеными, в том числе институтами медико-биологического профиля, которые подведомствены министерству науки и высшего образования", - сказал Фальков журналистам.
Министр выделил Институт неврологии, Институт глазных болезней имени Краснова и Российский научный центр хирургии имени Петровского, в структуре которого создан Национальный медицинский исследовательский центр в области медицины здорового долголетия.
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