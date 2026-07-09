Фальков рассказал, что лежит в основе здорового долголетия

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что основой здорового долголетия являются передовые исследования российских ученых.
- Министр выделил Институт неврологии, Институт глазных болезней имени Краснова и Российский научный центр хирургии имени Петровского как примеры учреждений, ведущих такие разработки.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Основой здорового долголетия являются передовые исследования и разработки, которые ведут российские ученые, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
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"Здоровое долголетие имеет много аспектов, но в основании здорового долголетия лежат передовые исследования и разработки, осуществляемые нашими учеными, в том числе институтами медико-биологического профиля, которые подведомствены министерству науки и высшего образования", - сказал Фальков журналистам.
Министр выделил Институт неврологии, Институт глазных болезней имени Краснова и Российский научный центр хирургии имени Петровского, в структуре которого создан Национальный медицинский исследовательский центр в области медицины здорового долголетия.