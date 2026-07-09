Врач раскрыла, чем можно заразиться от ежа

Краткий пересказ от РИА ИИ Контакт с ежом может привести к заражению клещевым энцефалитом, боррелиозом и стафилококками, предупредила врач-инфекционист медицинской компании СберЗдоровье Екатерина Болдырева.

Прямой контакт с ежом грозит сальмонеллезом и стригущим лишаем.

При укусе или царапине ежа необходимо промыть рану водой с мылом и обратиться в травмпункт для обработки и возможной вакцинации от столбняка и бешенства.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Контакт с ежом, а также укусы животного или укол его иголками могут привести к заражению клещевым энцефалитом, боррелиозом и стафилококками, предупредила врач-инфекционист медицинской компании СберЗдоровье Екатерина Болдырева.

"Контакт с ежом может также привести к укусу клещей, которые часто обитают среди иголок животного. Эти насекомые способны переносить опасные для человека инфекции, например, такие как клещевой энцефалит и боррелиоз", - сказала Болдырева "Газете.Ru"

По словам инфекциониста, прямой контакт с ежом грозит сальмонеллезом - болью в животе, диареей и температурой, а также стригущим лишаем - зудящими красными пятнами на коже.

"Если после контакта с ежами появились вышеперечисленные симптомы, важно как можно быстрее обратиться к инфекционисту, чтобы провести диагностику и своевременно начать лечение. Это можно сделать не только очно, но и при помощи телемедицинских сервисов", - подчеркнула Болдырева.

Кроме того, специалист отметила, что уколы иглами животного и укусы могут привести к заражению стафилококками и стрептококками. Ежи редко болеют бешенством, поэтому риск его передачи невысок, добавила Болдырева.