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Врач раскрыла, чем можно заразиться от ежа - РИА Новости, 09.07.2026
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15:50 09.07.2026
Врач раскрыла, чем можно заразиться от ежа

Инфекционист Болдырева: контакт с ежом грозит сальмонеллезом и стригущим лишаем

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкДетёныши ежа обыкновенного
Детёныши ежа обыкновенного - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Детёныши ежа обыкновенного. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Контакт с ежом может привести к заражению клещевым энцефалитом, боррелиозом и стафилококками, предупредила врач-инфекционист медицинской компании СберЗдоровье Екатерина Болдырева.
  • Прямой контакт с ежом грозит сальмонеллезом и стригущим лишаем.
  • При укусе или царапине ежа необходимо промыть рану водой с мылом и обратиться в травмпункт для обработки и возможной вакцинации от столбняка и бешенства.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Контакт с ежом, а также укусы животного или укол его иголками могут привести к заражению клещевым энцефалитом, боррелиозом и стафилококками, предупредила врач-инфекционист медицинской компании СберЗдоровье Екатерина Болдырева.
"Контакт с ежом может также привести к укусу клещей, которые часто обитают среди иголок животного. Эти насекомые способны переносить опасные для человека инфекции, например, такие как клещевой энцефалит и боррелиоз", - сказала Болдырева "Газете.Ru".
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По словам инфекциониста, прямой контакт с ежом грозит сальмонеллезом - болью в животе, диареей и температурой, а также стригущим лишаем - зудящими красными пятнами на коже.
"Если после контакта с ежами появились вышеперечисленные симптомы, важно как можно быстрее обратиться к инфекционисту, чтобы провести диагностику и своевременно начать лечение. Это можно сделать не только очно, но и при помощи телемедицинских сервисов", - подчеркнула Болдырева.
Кроме того, специалист отметила, что уколы иглами животного и укусы могут привести к заражению стафилококками и стрептококками. Ежи редко болеют бешенством, поэтому риск его передачи невысок, добавила Болдырева.
При укусе или царапине врач советует промыть рану водой с мылом в течение 10–15 минут и сразу обратиться в травмпункт для обработки и возможной вакцинации от столбняка и бешенства.
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