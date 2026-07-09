Врач раскрыла, чем можно заразиться от ежа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Контакт с ежом может привести к заражению клещевым энцефалитом, боррелиозом и стафилококками, предупредила врач-инфекционист медицинской компании СберЗдоровье Екатерина Болдырева.
- Прямой контакт с ежом грозит сальмонеллезом и стригущим лишаем.
- При укусе или царапине ежа необходимо промыть рану водой с мылом и обратиться в травмпункт для обработки и возможной вакцинации от столбняка и бешенства.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Контакт с ежом, а также укусы животного или укол его иголками могут привести к заражению клещевым энцефалитом, боррелиозом и стафилококками, предупредила врач-инфекционист медицинской компании СберЗдоровье Екатерина Болдырева.
"Контакт с ежом может также привести к укусу клещей, которые часто обитают среди иголок животного. Эти насекомые способны переносить опасные для человека инфекции, например, такие как клещевой энцефалит и боррелиоз", - сказала Болдырева "Газете.Ru".
По словам инфекциониста, прямой контакт с ежом грозит сальмонеллезом - болью в животе, диареей и температурой, а также стригущим лишаем - зудящими красными пятнами на коже.
"Если после контакта с ежами появились вышеперечисленные симптомы, важно как можно быстрее обратиться к инфекционисту, чтобы провести диагностику и своевременно начать лечение. Это можно сделать не только очно, но и при помощи телемедицинских сервисов", - подчеркнула Болдырева.
Кроме того, специалист отметила, что уколы иглами животного и укусы могут привести к заражению стафилококками и стрептококками. Ежи редко болеют бешенством, поэтому риск его передачи невысок, добавила Болдырева.
При укусе или царапине врач советует промыть рану водой с мылом в течение 10–15 минут и сразу обратиться в травмпункт для обработки и возможной вакцинации от столбняка и бешенства.
Эпидемиолог оценил риск заражения от укуса клеща
1 июля, 04:29