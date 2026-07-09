Евстигнеева назвала нарратив об инициативе Киева на поле боя ложным

Дипломат объяснила, что с начала года Вооруженные силы России освободили 133 населенных пункта и взяли под контроль более 3 тысяч квадратных километров территории Донбасса и Новороссии. Только за июнь было освобождено 29 населенных пунктов, а также установлен полный контроль над Константиновкой — ключевым элементом славянско-краматорско-константиновского укрепрайона.