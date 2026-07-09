ООН, 9 июл – РИА Новости. Распространяемый украинцами нарратив об инициативе Киева на поле боя является ложным, заявила исполняющая обязанности постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.
"Еще один популярный у украинцев нарратив – о перехвате Киевом инициативы на поле боя. Но нет", - сказала Евстигнеева на заседании СБ ООН по Украине.
Дипломат объяснила, что с начала года Вооруженные силы России освободили 133 населенных пункта и взяли под контроль более 3 тысяч квадратных километров территории Донбасса и Новороссии. Только за июнь было освобождено 29 населенных пунктов, а также установлен полный контроль над Константиновкой — ключевым элементом славянско-краматорско-константиновского укрепрайона.
"Такова правда", - подчеркнула Евстигнеева.
Как заявила ранее Евстигнеева, Владимир Зеленский "продает" Западу удары по российской инфраструктуре в погоне за очередным траншем помощи.