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Евстигнеева назвала нарратив об инициативе Киева на поле боя ложным - РИА Новости, 09.07.2026
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20:43 09.07.2026
Евстигнеева назвала нарратив об инициативе Киева на поле боя ложным

Евстигнеева: нарратив об инициативе Киева на поле боя является ложным

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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ООН, 9 июл – РИА Новости. Распространяемый украинцами нарратив об инициативе Киева на поле боя является ложным, заявила исполняющая обязанности постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.
"Еще один популярный у украинцев нарратив – о перехвате Киевом инициативы на поле боя. Но нет", - сказала Евстигнеева на заседании СБ ООН по Украине.
Дипломат объяснила, что с начала года Вооруженные силы России освободили 133 населенных пункта и взяли под контроль более 3 тысяч квадратных километров территории Донбасса и Новороссии. Только за июнь было освобождено 29 населенных пунктов, а также установлен полный контроль над Константиновкой — ключевым элементом славянско-краматорско-константиновского укрепрайона.
"Такова правда", - подчеркнула Евстигнеева.
Как заявила ранее Евстигнеева, Владимир Зеленский "продает" Западу удары по российской инфраструктуре в погоне за очередным траншем помощи.
Исполняющая обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Евстигнеева прокомментировала удары по инфраструктуре России
Вчера, 18:20
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияУкраинаАнна ЕвстигнееваВладимир ЗеленскийООН
 
 
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