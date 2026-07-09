Краткий пересказ от РИА ИИ
- Исполняющая обязанности постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила, что европейцы торпедируют переговоры о мире на Украине, несмотря на заявления в СБ ООН.
- Евстигнеева подчеркнула, что страны Европы активно участвуют в конфликте вокруг Украины, оказывая Киеву помощь деньгами, оружием и другими ресурсами.
- По словам Евстигнеевой, Украина под руководством Владимира Зеленского стала частью проекта «Анти-Россия».
ООН, 9 июл - РИА Новости. Европейцы говорят в СБ ООН о мире на Украине, а сами торпедируют переговоры, заявила исполняющая обязанности постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.
"Европейские коллеги могут сколько угодно говорить о мире, гуманности и защите гражданских лиц, но за этой лицемерной риторикой давно уже невозможно скрыть главное: они являются непосредственными участниками конфликта вокруг Украины", - заявила Евстигнеева на заседании СБ ООН.
Она подчеркнула, что страны Европы помогают Киеву деньгами, оружием, боеприпасами, целенаведением, подготовкой военных и логистикой. "Торпедирование любых ростков мирных переговоров давно превратилось в элементы единой стратегии", - сказала Евстигнеева.
По ее словам, на СБ ООН в очередной раз приходится тратить время на заседания, на которых "западным коллегам сложно отказаться от возможности вдолбить придуманный нарратив о невинной Украине, якобы спасающей мир от России-агрессора". Обвинения в адрес РФ она назвала голословными.
Под руководством Владимира Зеленского Украина стала частью чуждого народу проекта "Анти-Россия", подчеркнула Евстигнеева.