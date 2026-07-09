Рейтинг@Mail.ru
Евстигнеева обвинила Европу в торпедировании мирных переговоров - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:54 09.07.2026
Евстигнеева обвинила Европу в торпедировании мирных переговоров

Евстигнеева: европейцы говорят о мире на Украине, но торпедируют переговоры

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСимволика ЕС в Брюсселе
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Символика ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполняющая обязанности постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила, что европейцы торпедируют переговоры о мире на Украине, несмотря на заявления в СБ ООН.
  • Евстигнеева подчеркнула, что страны Европы активно участвуют в конфликте вокруг Украины, оказывая Киеву помощь деньгами, оружием и другими ресурсами.
  • По словам Евстигнеевой, Украина под руководством Владимира Зеленского стала частью проекта «Анти-Россия».
ООН, 9 июл - РИА Новости. Европейцы говорят в СБ ООН о мире на Украине, а сами торпедируют переговоры, заявила исполняющая обязанности постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.
"Европейские коллеги могут сколько угодно говорить о мире, гуманности и защите гражданских лиц, но за этой лицемерной риторикой давно уже невозможно скрыть главное: они являются непосредственными участниками конфликта вокруг Украины", - заявила Евстигнеева на заседании СБ ООН.
Она подчеркнула, что страны Европы помогают Киеву деньгами, оружием, боеприпасами, целенаведением, подготовкой военных и логистикой. "Торпедирование любых ростков мирных переговоров давно превратилось в элементы единой стратегии", - сказала Евстигнеева.
По ее словам, на СБ ООН в очередной раз приходится тратить время на заседания, на которых "западным коллегам сложно отказаться от возможности вдолбить придуманный нарратив о невинной Украине, якобы спасающей мир от России-агрессора". Обвинения в адрес РФ она назвала голословными.
Под руководством Владимира Зеленского Украина стала частью чуждого народу проекта "Анти-Россия", подчеркнула Евстигнеева.
Заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Украину призвали перестать созывать неконструктивные заседания Совбеза ООН
9 июня, 00:43
 
В миреУкраинаРоссияЕвропаАнна ЕвстигнееваВладимир ЗеленскийООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала