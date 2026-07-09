Евстигнеева обвинила Европу в торпедировании мирных переговоров

ООН, 9 июл - РИА Новости. Европейцы говорят в СБ ООН о мире на Украине, а сами торпедируют переговоры, заявила исполняющая обязанности постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева.

Она подчеркнула, что страны Европы помогают Киеву деньгами, оружием, боеприпасами, целенаведением, подготовкой военных и логистикой. "Торпедирование любых ростков мирных переговоров давно превратилось в элементы единой стратегии", - сказала Евстигнеева.

По ее словам, на СБ ООН в очередной раз приходится тратить время на заседания, на которых "западным коллегам сложно отказаться от возможности вдолбить придуманный нарратив о невинной Украине, якобы спасающей мир от России-агрессора". Обвинения в адрес РФ она назвала голословными.