Краткий пересказ от РИА ИИ
- Анна Евстигнеева заявила, что атаки ВСУ вглубь России приведут к эскалации, еще большим разрушениям и жертвам.
- Она обвинила западных покровителей Киева в поощрении атак вглубь России, несмотря на риторику о мире.
ООН, 9 июл – РИА Новости. Атаки ВСУ вглубь России приведут не к миру, а к эскалации, еще большим разрушениям и жертвам, заявила в четверг и.о. постоянного представителя РФ в ООН Анна Евстигнеева.
"Прекрасно слышим мы и как западные покровители Киева, прикрываясь риторикой о мире, поощряют атаки вглубь России, дескать, они помогут закончить войну. Эскалация не приведет к миру. Она приведет к еще большим разрушениям и жертвам", - заявила Евстигнеева на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине.