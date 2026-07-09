Рейтинг@Mail.ru
Атаки ВСУ вглубь России приведут только к эскалации, заявила Евстигнеева - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:11 09.07.2026 (обновлено: 18:23 09.07.2026)
Атаки ВСУ вглубь России приведут только к эскалации, заявила Евстигнеева

Евстигнеева: атаки ВСУ вглубь России приведут не к миру, а к эскалации

© AP Photo / John MinchilloЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© AP Photo / John Minchillo
Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Анна Евстигнеева заявила, что атаки ВСУ вглубь России приведут к эскалации, еще большим разрушениям и жертвам.
  • Она обвинила западных покровителей Киева в поощрении атак вглубь России, несмотря на риторику о мире.
ООН, 9 июл – РИА Новости. Атаки ВСУ вглубь России приведут не к миру, а к эскалации, еще большим разрушениям и жертвам, заявила в четверг и.о. постоянного представителя РФ в ООН Анна Евстигнеева.
"Прекрасно слышим мы и как западные покровители Киева, прикрываясь риторикой о мире, поощряют атаки вглубь России, дескать, они помогут закончить войну. Эскалация не приведет к миру. Она приведет к еще большим разрушениям и жертвам", - заявила Евстигнеева на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине.
Ракета Taurus - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Бундестаг проголосовал против поставок Украине ракет Taurus и Patriot
Вчера, 17:27
 
РоссияВ миреУкраинаКиевАнна ЕвстигнееваВооруженные силы УкраиныООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала