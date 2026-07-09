В ЕС выступили против нового кластера переговоров о вступлении Сербии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Восемь стран Евросоюза выступили против предложения Еврокомиссии открыть новый кластер переговоров о вступлении Сербии в ЕС.
- Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не испытывает оптимизма по поводу быстрого вступления в ЕС Сербии и других государств-кандидатов.
БРЮССЕЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Восемь стран Евросоюза выступили против предложения Еврокомиссии открыть новый кластер переговоров о вступлении Сербии в объединение, сообщает издание Euractiv.
Еще три страны - Дания, Латвия и Люксембург - заняли менее жесткую позицию, однако также выразили сомнения в том, что Белград выполнил необходимые для открытия кластера требования, включая борьбу с коррупцией и обеспечение свободы средств массовой информации.
Президент Сербии Александр Вучич во вторник заявил, что не испытывает оптимизма по поводу быстрого вступления в ЕС Сербии и других государств-кандидатов.