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В ЕС выступили против нового кластера переговоров о вступлении Сербии - РИА Новости, 09.07.2026
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01:13 09.07.2026
В ЕС выступили против нового кластера переговоров о вступлении Сербии

Восемь стран ЕС выступили против переговоров о вступлении Сербии в блок

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Восемь стран Евросоюза выступили против предложения Еврокомиссии открыть новый кластер переговоров о вступлении Сербии в ЕС.
  • Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не испытывает оптимизма по поводу быстрого вступления в ЕС Сербии и других государств-кандидатов.
БРЮССЕЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Восемь стран Евросоюза выступили против предложения Еврокомиссии открыть новый кластер переговоров о вступлении Сербии в объединение, сообщает издание Euractiv.
По данным издания, послы Бельгии, Болгарии, Хорватии, Эстонии, Финляндии, Литвы, Нидерландов и Швеции выразили несогласие с открытием третьего переговорного кластера, предполагающего гармонизацию законодательство страны-кандидата со стандартами внутреннего рынка ЕС.
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Еще три страны - Дания, Латвия и Люксембург - заняли менее жесткую позицию, однако также выразили сомнения в том, что Белград выполнил необходимые для открытия кластера требования, включая борьбу с коррупцией и обеспечение свободы средств массовой информации.
Президент Сербии Александр Вучич во вторник заявил, что не испытывает оптимизма по поводу быстрого вступления в ЕС Сербии и других государств-кандидатов.
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