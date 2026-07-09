"Настоящий экспорт головорезов". Чем украинские беженцы шокировали Европу

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Похищение людей, крышевание наркотрафика и проституции, торговля оружием — по данным издания "Польская мысль", в стране под видом беженцев нашли пристанище многие члены организованных преступных группировок с Украины. О том, как даже под следствием им удается легально попадать в ЕС и кто за этим стоит, — в материале РИА Новости.

Дележка территории

В конце июня в Польше провели уже пятый в этом году полицейский рейд. Силовики задержали более двух тысяч человек, причастных к криминалу. Около 200 из них — украинские беженцы.

Причем многие оказались обвиняемыми в особо тяжких преступлениях. Так, один из "беженцев" был причастен к торговле людьми: перевозил женщин из Болгарии в Польшу и принуждал их к проституции. Европейский ордер на его арест выдала Германия.

В доме другого полицейские обнаружили склад наркотиков, включая метамфетамин, кокаин и марихуану, а также мачете, дубинку, ножи.

"Масштабы могут нас шокировать, потому что до сих пор мы в ЕС считались страной относительно безопасной, — пишет "Польская мысль". — Иммигрантов из-за пределов Европы почти не было. Все изменилось из-за приехавших украинцев. В прошлом году 17,5 тысячи иностранцев совершили 28 тысяч преступлений".

Торговля наркотиками и людьми, а также оружием теперь настолько серьезный бизнес, что банды уже делят территории, а Польша постепенно превращается в Мексику, где много десятилетий не прекращается война наркокартелей, отмечает автор публикации.

Тесное сотрудничество

Киевские же власти лишь создают видимость борьбы с преступностью, время от времени проводя рейды, подчеркивается в статье. При этом многие криминальные элементы въезжают в ЕС, либо когда освобождаются под залог, либо в последний момент перед арестом.

Яркий пример: ближайший друг Зеленского Тимур Миндич, который контролировал почти всю экономку Украины, от энергетики до военной промышленности. Когда из-за коррупционных скандалов тучи над ним сгустились и впереди замаячила перспектива реального лишения свободы, он быстро собрал вещи и через Польшу спокойно улетел в Израиль. Буквально за день до задержания.

Тимур Миндич Тимур Миндич

"Деятельность боссов мафии не получает широкого освещения в СМИ, в отличие от политиков, <...> однако политическая и криминальная элиты сотрудничают, — указывает польский журналист. — Чиновники и преступники действовали рука об руку еще до войны, но когда в страну пошла военная помощь, а ЕС принял беженцев, мафия нашла новый источник дохода и расширила влияние на соседние государства. Польша, конечно же, находится здесь в авангарде".

Росту преступности способствует и другая серьезная проблема, с которой в ближайшее время столкнутся европейцы.

© Фото : НАБУ Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики © Фото : НАБУ Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики

"Фильтр" Европы

Через украинскую границу в Польшу поступают сотни единиц незаконного оружия, а скоро будут тысячи, пишет со ссылкой на экспертов издание "Речьпосполита". Полиция этим очень встревожена.

"Военные конфликты всегда связаны с риском неконтролируемого притока оружия, поэтому Польше, как прифронтовому государству НАТО и ЕС, придется выступать в роли "фильтра", предотвращающего незаконный украинский экспорт", — предупреждает один из силовиков.

До сих пор половину нелегального оборота оружия в Европе обеспечивают Балканы, хотя там война закончилась еще в девяностых. Конечно, лидерство скоро перейдет к Украине. На черном рынке ЕС все больше стрелкового оружия и даже гранатометов.

"Польша — транзитная страна, поэтому особенно уязвима, — подчеркивают аналитики. — И безвизовый режим сильно усугубляет ситуацию".

© Фото : U.S. Air Force / Roland Balik Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США © Фото : U.S. Air Force / Roland Balik Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США