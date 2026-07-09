Краткий пересказ от РИА ИИ Польский евродепутат от партии "Конфедерация" Ева Зайончковская-Герник требует остановить вступление Украины в Евросоюз.

Она была внесена в базу данных сайта "Миротворец" после того, как порвала флаг УПА* на заседании Европарламента.

Депутат призывает председателя Европейского парламента отреагировать на угрозу ее безопасности и защитить дипломатов ЕС.

ВАРШАВА, 9 июл – РИА Новости. Польский евродепутат от партии "Конфедерация" Ева Зайончковская-Герник, внесенная в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", требует остановить вступление Украины в Евросоюз.

Ранее Зайончковская-Герник порвала флаг УПА* на заседании Европарламента . После этого ее персональные данные были опубликованы на сайте "Миротворец". Поводом для внесения в базу стало то, что Зайончковская-Герник неоднократно негативно высказывалась в сторону поддержки и героизации Украиной членов УПА*, а также то, что депутат порвала флаг данной организации на заседании Европарламента, на котором обсуждался вопрос вступления Украины в ЕС.

"Я не позволю себя запугать. В Европейском парламенте я призываю к немедленной приостановке ускоренного вступления Украины в Европейский союз", - написала она на своей странице в социальной сети Х

По словам евродепутата, ее внесли в базу "Миротворец" "за очернение виновников геноцида из УПА* и за защиту польских национальных интересов". "Это бандитизм и злодейство по отношению к дипломатам ЕС", - считает она.

"Я ожидаю, что председатель Европейского парламента отреагирует и защитит дипломатов этого учреждения, потому что в данный момент наши жизни и наша безопасность находятся под угрозой", - добавила политик.

Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.