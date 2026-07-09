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Польский евродепутат потребовала остановить вступление Украины в ЕС - РИА Новости, 09.07.2026
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20:42 09.07.2026
Польский евродепутат потребовала остановить вступление Украины в ЕС

Евродепутат Зайончковская-Герник потребовала остановить вступление Украины в ЕС

© @EwaZajaczkowskacomЕва Зайончковская-Герник разорвала флаг ОУН*-УПА* во время дебатов в Европарламенте
Ева Зайончковская-Герник разорвала флаг ОУН*-УПА* во время дебатов в Европарламенте - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© @EwaZajaczkowskacom
Ева Зайончковская-Герник разорвала флаг ОУН*-УПА* во время дебатов в Европарламенте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польский евродепутат от партии "Конфедерация" Ева Зайончковская-Герник требует остановить вступление Украины в Евросоюз.
  • Она была внесена в базу данных сайта "Миротворец" после того, как порвала флаг УПА* на заседании Европарламента.
  • Депутат призывает председателя Европейского парламента отреагировать на угрозу ее безопасности и защитить дипломатов ЕС.
ВАРШАВА, 9 июл – РИА Новости. Польский евродепутат от партии "Конфедерация" Ева Зайончковская-Герник, внесенная в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", требует остановить вступление Украины в Евросоюз.
Ранее Зайончковская-Герник порвала флаг УПА* на заседании Европарламента. После этого ее персональные данные были опубликованы на сайте "Миротворец". Поводом для внесения в базу стало то, что Зайончковская-Герник неоднократно негативно высказывалась в сторону поддержки и героизации Украиной членов УПА*, а также то, что депутат порвала флаг данной организации на заседании Европарламента, на котором обсуждался вопрос вступления Украины в ЕС.
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"Я не позволю себя запугать. В Европейском парламенте я призываю к немедленной приостановке ускоренного вступления Украины в Европейский союз", - написала она на своей странице в социальной сети Х.
По словам евродепутата, ее внесли в базу "Миротворец" "за очернение виновников геноцида из УПА* и за защиту польских национальных интересов". "Это бандитизм и злодейство по отношению к дипломатам ЕС", - считает она.
"Я ожидаю, что председатель Европейского парламента отреагирует и защитит дипломатов этого учреждения, потому что в данный момент наши жизни и наша безопасность находятся под угрозой", - добавила политик.
Украинский сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". На "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан из разных стран.
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