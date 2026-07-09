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Евраев: филиал колледжа в Большом Селе нуждается в абитуриентах - РИА Новости, 09.07.2026
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
10:36 09.07.2026
Евраев: филиал колледжа в Большом Селе нуждается в абитуриентах

Евраев: нужно расширить географию абитуриентов филиала колледжа в Большом Селе

© Фото : пресс-служба правительства Ярославской областиГубернатор Ярославской области Михаил Евраев
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : пресс-служба правительства Ярославской области
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Необходимо расширить географию абитуриентов Большесельского филиала Угличского профессионально-педагогического колледжа, так как отрасль сельского хозяйства остро нуждается в кадрах, заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
В учебном заведении обучаются 94 студента на мастеров сельскохозяйственного производства и специалистов по социальной работе.
"Сельское хозяйство является одним из ключевых драйверов развития экономики Ярославской области, и отрасль остро нуждается в квалифицированных кадрах. Чтобы закрыть дефицит, необходимо расширить географию абитуриентов: привлекать не только из Большесельского округа, но и из других округов области и даже регионов", — приводит слова Евраева пресс-служба правительства Ярославской области.
Он добавил, что для иногородних студентов есть возможность заселения в общежитие в Угличе. Также прорабатывается вопрос использования пустующего здания рядом с филиалом. Учебное заведение уже привлекает желающих из Рыбинска, эту практику будут расширять.
"Важный вопрос — доступность и инфраструктура. Сейчас к колледжу ведет новая дорога, ремонта которой жители добивались более 30 лет", — уточнил губернатор.
По словам заведующей филиалом колледжа Татьяны Царевой, большинство после обучения остаются жить и работать в Большесельском округе.
"На новый учебный год планируем принять 25 человек на мастеров сельскохозяйственного производства и 20 по специальности "социальная работа". Активно взаимодействуем с нашими большесельскими школами и родителями", — отметила Царева.
В пресс-службе подчеркнули, что в регионе уделяют повышенное внимание развитию профессионального образования. В вопросах подготовки кадров выстроено взаимодействие с предприятиями. Работает проект "Профессионалитет". Создан пятый образовательно-производственный кластер "Сельское хозяйство", объединивший семь колледжей и шесть предприятий отрасли. В этом году начнет работу еще один кластер в сфере информационных технологий.
В Ярославской области действуют 14 организаций высшего образования. В новом учебном году университеты открывают дополнительные актуальные направления подготовки. Выпускникам доступно более 500 целевых бюджетных мест. Для повышения доступности образования в муниципальных округах открываются филиалы и представительства вузов.
"Так, ЯГПУ имени К.Д. Ушинского теперь ведет очное обучение в Рыбинске по направлениям филологии и математики с информатикой. Финансовый университет при правительстве России начал подготовку экономистов и медиаспециалистов в Данилове. Ярославский филиал Московской финансово-юридической академии запустил дистанционное обучение в девяти муниципальных округах", — заключается в сообщении.
 
Ярославская областьМихаил ЕвраевРыбинскУглич
 
 
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