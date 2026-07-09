Евраев: филиал колледжа в Большом Селе нуждается в абитуриентах

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Необходимо расширить географию абитуриентов Большесельского филиала Угличского профессионально-педагогического колледжа, так как отрасль сельского хозяйства остро нуждается в кадрах, заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

В учебном заведении обучаются 94 студента на мастеров сельскохозяйственного производства и специалистов по социальной работе.

"Сельское хозяйство является одним из ключевых драйверов развития экономики Ярославской области, и отрасль остро нуждается в квалифицированных кадрах. Чтобы закрыть дефицит, необходимо расширить географию абитуриентов: привлекать не только из Большесельского округа, но и из других округов области и даже регионов", — приводит слова Евраева пресс-служба правительства Ярославской области.

Он добавил, что для иногородних студентов есть возможность заселения в общежитие в Угличе. Также прорабатывается вопрос использования пустующего здания рядом с филиалом. Учебное заведение уже привлекает желающих из Рыбинска, эту практику будут расширять.

"Важный вопрос — доступность и инфраструктура. Сейчас к колледжу ведет новая дорога, ремонта которой жители добивались более 30 лет", — уточнил губернатор.

По словам заведующей филиалом колледжа Татьяны Царевой, большинство после обучения остаются жить и работать в Большесельском округе.

"На новый учебный год планируем принять 25 человек на мастеров сельскохозяйственного производства и 20 по специальности "социальная работа". Активно взаимодействуем с нашими большесельскими школами и родителями", — отметила Царева.

В пресс-службе подчеркнули, что в регионе уделяют повышенное внимание развитию профессионального образования. В вопросах подготовки кадров выстроено взаимодействие с предприятиями. Работает проект "Профессионалитет". Создан пятый образовательно-производственный кластер "Сельское хозяйство", объединивший семь колледжей и шесть предприятий отрасли. В этом году начнет работу еще один кластер в сфере информационных технологий.

В Ярославской области действуют 14 организаций высшего образования. В новом учебном году университеты открывают дополнительные актуальные направления подготовки. Выпускникам доступно более 500 целевых бюджетных мест. Для повышения доступности образования в муниципальных округах открываются филиалы и представительства вузов.