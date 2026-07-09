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В Евпатории пять человек задержали за хулиганство в кафе - РИА Новости, 09.07.2026
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15:20 09.07.2026
В Евпатории пять человек задержали за хулиганство в кафе

В Евпатории пять человек задержали за хулиганство в кафе, двух объявили в розыск

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Евпатории пять человек задержали за хулиганство в кафе.
  • Двух участников инцидента объявили в федеральный розыск.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Пять человек задержаны за хулиганство в кафе в Евпатории, еще двое объявлены в федеральный розыск, сообщает пресс-служба полиции Крыма.
"В рамках расследования уголовного дела задержаны пять фигурантов. В отношении двух из них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу — они содержатся в следственном изоляторе. Трем фигурантам назначена мера пресечения в виде домашнего ареста. Двое лиц объявлены в федеральный розыск", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. По данным полиции, один из мужчин применил в отношении девушки-администратора физическую силу, а затем компания совершала в кафе "Мориарти" хулиганские действия. Какие именно - полицией не уточняются.
Ранее в местных пабликах и соцсетях сообщалось, что пьяная компания избила администратора кафе за отказ налить выпивку после закрытия, а до этого, по словам очевидцев, они избили бармена и охранника.
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ПроисшествияЕвпаторияРеспублика Крым
 
 
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