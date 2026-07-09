В Евпатории пять человек задержали за хулиганство в кафе

Краткий пересказ от РИА ИИ В Евпатории пять человек задержали за хулиганство в кафе.

Двух участников инцидента объявили в федеральный розыск.

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Пять человек задержаны за хулиганство в кафе в Евпатории, еще двое объявлены в федеральный розыск, сообщает пресс-служба полиции Крыма.

"В рамках расследования уголовного дела задержаны пять фигурантов. В отношении двух из них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу — они содержатся в следственном изоляторе. Трем фигурантам назначена мера пресечения в виде домашнего ареста. Двое лиц объявлены в федеральный розыск", - говорится в сообщении

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. По данным полиции, один из мужчин применил в отношении девушки-администратора физическую силу, а затем компания совершала в кафе "Мориарти" хулиганские действия. Какие именно - полицией не уточняются.