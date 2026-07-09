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ВВС Эстонии возобновили набор срочников - РИА Новости, 09.07.2026
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13:58 09.07.2026
ВВС Эстонии возобновили набор срочников

ВВС Эстонии возобновили набор солдат-срочников после 22-летней паузы

© РИА Новости / Григорий СысоевГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Государственный флаг Эстонии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военно-воздушные силы Эстонии возобновили набор солдат-срочников после 22-летней паузы.
  • Солдаты будут проходить срочную службу в дивизионе противовоздушной обороны и обучаться управлению зенитно-ракетным комплексом IRIS-T SLM.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Военно-воздушные силы Эстонии возобновили после 22-летней паузы набор солдат-срочников, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на департамент оборонных ресурсов прибалтийской республики.
"Военно-воздушные силы после продолжительной паузы (в 22 года - ред.) возобновили набор солдат срочной службы", - говорится в сообщении.
По информации ERR, солдаты будут проходить срочную службу в дивизионе противовоздушной обороны, входящим в состав ВВС, и в ходе службы будут обучаться управлению современным зенитно-ракетным комплексом средней дальности IRIS-T SLM.
Отмечается, что среди направленных на срочную службу в ВВС есть одна девушка.
В последние годы Российская Федерация констатирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД РФ неоднократно повторяли, что Россия остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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