ВВС Эстонии возобновили набор срочников

Краткий пересказ от РИА ИИ Военно-воздушные силы Эстонии возобновили набор солдат-срочников после 22-летней паузы.

Солдаты будут проходить срочную службу в дивизионе противовоздушной обороны и обучаться управлению зенитно-ракетным комплексом IRIS-T SLM.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Военно-воздушные силы Эстонии возобновили после 22-летней паузы набор солдат-срочников, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на департамент оборонных ресурсов прибалтийской республики.

"Военно-воздушные силы после продолжительной паузы (в 22 года - ред.) возобновили набор солдат срочной службы", - говорится в сообщении.

По информации ERR, солдаты будут проходить срочную службу в дивизионе противовоздушной обороны, входящим в состав ВВС, и в ходе службы будут обучаться управлению современным зенитно-ракетным комплексом средней дальности IRIS-T SLM.

Отмечается, что среди направленных на срочную службу в ВВС есть одна девушка.