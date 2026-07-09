Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эстония планирует закупать у Украины средства дальнего поражения и беспилотники.
- Эстония и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в области производства дронов.
- В воздушном пространстве Эстонии неоднократно обнаруживались украинские дроны, в том числе с отклонениями от курса.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Эстония планирует закупать у Украины средства дальнего поражения и беспилотники в рамках соглашения о сотрудничестве, сообщает издание Euractiv со ссылкой на главу эстонского минобороны Ханно Певкура.
"Сделка позволит также Эстонии закупать (вооружения - ред.) из складских запасов Киева. Министерство обороны (Эстонии - ред.) уже наметило конкретные пункты для обсуждения, который охватывают средства дальнего поражения, беспилотники", - говорится в публикации Euractiv.
Кроме того, по словам Певкура, секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров "так скоро, как это возможно" посетит Эстонию для начала реализации программы сотрудничества.
В последнее время в воздушном пространстве Эстонии неоднократно оказывались украинские дроны. В марте эстонская полиция сообщала, что украинский беспилотник сбился с курса и врезался в дымовую трубу электростанции в деревне Аувер, расположенной недалеко от Нарвы у границы с РФ. В апреле местные СМИ также сообщали, что на севере страны обнаружены обломки, вероятно, украинского БПЛА. В мае глава минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что румынский истребитель сбил украинский дрон над территорией страны.