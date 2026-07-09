Эстония планирует закупать у Украины средства дальнего поражения

Кроме того, по словам Певкура, секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров "так скоро, как это возможно" посетит Эстонию для начала реализации программы сотрудничества.

В последнее время в воздушном пространстве Эстонии неоднократно оказывались украинские дроны. В марте эстонская полиция сообщала, что украинский беспилотник сбился с курса и врезался в дымовую трубу электростанции в деревне Аувер, расположенной недалеко от Нарвы у границы с РФ. В апреле местные СМИ также сообщали, что на севере страны обнаружены обломки, вероятно, украинского БПЛА. В мае глава минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что румынский истребитель сбил украинский дрон над территорией страны.