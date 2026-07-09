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Эстония планирует закупать у Украины средства дальнего поражения - РИА Новости, 09.07.2026
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07:14 09.07.2026
Эстония планирует закупать у Украины средства дальнего поражения

Минобороны Эстонии хочет закупать у Украины дроны и средства дальнего поражения

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкТаллин
Таллин - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эстония планирует закупать у Украины средства дальнего поражения и беспилотники.
  • Эстония и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в области производства дронов.
  • В воздушном пространстве Эстонии неоднократно обнаруживались украинские дроны, в том числе с отклонениями от курса.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Эстония планирует закупать у Украины средства дальнего поражения и беспилотники в рамках соглашения о сотрудничестве, сообщает издание Euractiv со ссылкой на главу эстонского минобороны Ханно Певкура.
Эстонский МИД заявил во вторник, что Эстония и Украина подписали соглашение о сотрудничестве в области производства дронов.
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"Сделка позволит также Эстонии закупать (вооружения - ред.) из складских запасов Киева. Министерство обороны (Эстонии - ред.) уже наметило конкретные пункты для обсуждения, который охватывают средства дальнего поражения, беспилотники", - говорится в публикации Euractiv.
Кроме того, по словам Певкура, секретарь украинского совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров "так скоро, как это возможно" посетит Эстонию для начала реализации программы сотрудничества.
В последнее время в воздушном пространстве Эстонии неоднократно оказывались украинские дроны. В марте эстонская полиция сообщала, что украинский беспилотник сбился с курса и врезался в дымовую трубу электростанции в деревне Аувер, расположенной недалеко от Нарвы у границы с РФ. В апреле местные СМИ также сообщали, что на севере страны обнаружены обломки, вероятно, украинского БПЛА. В мае глава минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что румынский истребитель сбил украинский дрон над территорией страны.
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В миреЭстонияУкраинаКиевХанно ПевкурРустем УмеровСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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