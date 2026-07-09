Аккаунт Березовской был в Сети за день до сообщений о ее смерти

Краткий пересказ от РИА ИИ Аккаунт Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, был онлайн за день до сообщений об обнаружении ее тела.

Последний раз ее аккаунт был в Сети в 19:52 мск 6 июля.

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Аккаунт подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако Анастасии Березовской был онлайн в одном из мессенджеров за день до сообщений об обнаружении ее тела, свидетельствуют данные аккаунта, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Ранее Интерпол опубликовал данные подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Ермолаева в Монако, это гражданка Украины 1987 года рождения Березовская. Во вторник издание "Украинская правда" сообщило, что под Киевом нашли тело подозреваемой, офис генпрокурора позже подтвердил эту информацию и заявил о задержании подозреваемых в убийстве женщины.

Последний раз аккаунт Анастасии был в Сети в 19:52 мск 6 июля.

Вечером 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого, по данным СМИ, пострадал Ермолаев. Генпрокурор княжества Стефан Тибо заявил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Газета Figaro сообщала, что взрыв, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена.