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Аккаунт Березовской был в Сети за день до сообщений о ее смерти - РИА Новости, 09.07.2026
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21:02 09.07.2026 (обновлено: 22:13 09.07.2026)
Аккаунт Березовской был в Сети за день до сообщений о ее смерти

Аккаунт покушавшейся на Ермолаева был в Сети за день до сообщений о ее смерти

© Фото : INTERPOLПодозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская
Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : INTERPOL
Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аккаунт Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако, был онлайн за день до сообщений об обнаружении ее тела.
  • Последний раз ее аккаунт был в Сети в 19:52 мск 6 июля.
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Аккаунт подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако Анастасии Березовской был онлайн в одном из мессенджеров за день до сообщений об обнаружении ее тела, свидетельствуют данные аккаунта, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее Интерпол опубликовал данные подозреваемой в покушении на украинского бизнесмена Ермолаева в Монако, это гражданка Украины 1987 года рождения Березовская. Во вторник издание "Украинская правда" сообщило, что под Киевом нашли тело подозреваемой, офис генпрокурора позже подтвердил эту информацию и заявил о задержании подозреваемых в убийстве женщины.
Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако гражданка Украины Анастасия Березовская - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
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Последний раз аккаунт Анастасии был в Сети в 19:52 мск 6 июля.
Вечером 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого, по данным СМИ, пострадал Ермолаев. Генпрокурор княжества Стефан Тибо заявил, что произошедшее не квалифицируется как теракт. Газета Figaro сообщала, что взрыв, по приоритетной версии местных следователей, был организован СБУ, вероятно, в качестве предупреждения для бизнесмена.
РИА Новости, изучив данные базы эстонской полиции, ранее сообщало, что сын Ермолаева Артур контролировал сеть мошеннических кол-центров в Днепропетровске: злоумышленники годами обманывали не только граждан России, но и жителей стран ЕС. В 2025 году его задержали на Кипре по запросу Интерпола и экстрадировали в Эстонию. При этом Ермолаев-старший был бенефициаром офисных помещений, где располагались мошеннические кол-центры.
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