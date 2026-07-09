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Энергодар полностью обесточен из-за атаки ВСУ - РИА Новости, 09.07.2026
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09:30 09.07.2026 (обновлено: 09:40 09.07.2026)
Энергодар полностью обесточен из-за атаки ВСУ

Энергодар обесточен из-за ВСУ, инфраструктура запитана от резервных источников

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ Энергодара
Последствия обстрела со стороны ВСУ Энергодара - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия обстрела со стороны ВСУ Энергодара. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Энергодар полностью обесточен из-за атаки ВСУ на энергосистему региона.
  • Критическая инфраструктура города запитана от резервных источников питания.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Город-спутник Запорожской АЭС Энергодар полностью обесточен из-за атаки ВСУ на энергосистему за пределами города, критическая инфраструктура запитана от резервных источников, сообщил РИА Новости глава администрации города Максим Пухов.
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что значительную часть региона области затронули аварийные отключения электроснабжения.
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"Город полностью обесточен. Критическая инфраструктура запитана от резервных источниках питания", - сказал Пухов РИА Новости.
По его словам, авария произошла за пределами города в результате ночной атаки ВСУ на энергосистему региона.
"Идут восстановительные работы. Ориентировочный срок подачи электричества - вечер сегодняшнего дня", - добавил глава города.
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