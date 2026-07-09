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ЦБ на дачном примере объяснил, за счет чего растет экономика - РИА Новости, 09.07.2026
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17:03 09.07.2026
ЦБ на дачном примере объяснил, за счет чего растет экономика

Банк России на дачном примере объяснил, как растет производительность экономики

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВид на здание Банка России
Вид на здание Банка России - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Банк России утверждает, что обильный «полив» экономики дешевыми деньгами не способствует ее росту, необходимо повышать производительность.
  • Два главных фактора, влияющих на потенциал экономики, — рост рабочей силы и повышение производительности.
  • В условиях сложности нахождения новых трудовых ресурсов повышение производительности является главным источником роста экономики.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Обильный полив экономики дешевыми деньгами не поможет ей расти: нужно последовательно повышать производительность, объяснил Банк России в своем Telegram-канале.
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"Возьмем дачный пример. Представьте, что вы посадили розы. Желая получить как можно больше цветков и поскорее, вы начинаете непрерывно поливать и удобрять их ("дешевые кредиты"). К сожалению, такая поспешность может привести к обратному результату: вместо обильного цветения вы рискуете потерять растения", – написал регулятор.
Если же выбрать наиболее подходящие для сада сорта растений, толково распорядиться современной техникой, использовать точечно выверенные удобрения и внедрить систему полива, все больше красивых цветов будут радовать глаз постоянно, отметили в Банке России.
"С экономикой примерно так же. Обильный полив дешевыми деньгами не поможет – нужно последовательно и настойчиво повышать производительность. Хорошая новость заключается в том, что резервы у нас здесь огромные", – объяснил регулятор.
Два главных фактора, влияющих на потенциал экономики, – рост рабочей силы и повышение производительности, уточнили в ЦБ.
С первым фактором повезло некоторым быстрорастущим странам Азии: они могут увеличивать потенциал экономики за счет роста рабочей силы. В пример регулятор привел Индию: ВВП этой страны растет одними из самых высоких темпов в мире.
"В наших условиях, когда найти новые трудовые ресурсы сложно, именно повышение производительности – главный источник роста экономики", – указал регулятор. Если в результате, например, внедрения новых технологий или организационных улучшений производительность существенно увеличится, то сбалансированный рост экономики может стать выше 1,5-2,5% без повышения инфляции, отметили в ЦБ.
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