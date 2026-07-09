Краткий пересказ от РИА ИИ Банк России утверждает, что обильный «полив» экономики дешевыми деньгами не способствует ее росту, необходимо повышать производительность.

Два главных фактора, влияющих на потенциал экономики, — рост рабочей силы и повышение производительности.

В условиях сложности нахождения новых трудовых ресурсов повышение производительности является главным источником роста экономики.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Обильный полив экономики дешевыми деньгами не поможет ей расти: нужно последовательно повышать производительность, объяснил Банк России в своем Обильный полив экономики дешевыми деньгами не поможет ей расти: нужно последовательно повышать производительность, объяснил Банк России в своем Telegram-канале

« "Возьмем дачный пример. Представьте, что вы посадили розы. Желая получить как можно больше цветков и поскорее, вы начинаете непрерывно поливать и удобрять их ("дешевые кредиты"). К сожалению, такая поспешность может привести к обратному результату: вместо обильного цветения вы рискуете потерять растения", – написал регулятор.

Если же выбрать наиболее подходящие для сада сорта растений, толково распорядиться современной техникой, использовать точечно выверенные удобрения и внедрить систему полива, все больше красивых цветов будут радовать глаз постоянно, отметили в Банке России.

"С экономикой примерно так же. Обильный полив дешевыми деньгами не поможет – нужно последовательно и настойчиво повышать производительность. Хорошая новость заключается в том, что резервы у нас здесь огромные", – объяснил регулятор.

Два главных фактора, влияющих на потенциал экономики, – рост рабочей силы и повышение производительности, уточнили в ЦБ

С первым фактором повезло некоторым быстрорастущим странам Азии : они могут увеличивать потенциал экономики за счет роста рабочей силы. В пример регулятор привел Индию: ВВП этой страны растет одними из самых высоких темпов в мире.