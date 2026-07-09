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Ефимов: в ТиНАО возвели свыше 30 объектов здравоохранения - РИА Новости, 09.07.2026
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15:04 09.07.2026
Ефимов: в ТиНАО возвели свыше 30 объектов здравоохранения

Ефимов: в ТиНАО появилось более 30 объектов здравоохранения

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В ТиНАО с 2012 года возвели свыше 30 объектов здравоохранения, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Он добавил, что развитие медицинской инфраструктуры – одна из приоритетных задач в городе.
"За 14 лет с момента включения Троицкого и Новомосковского административных округов в состав Москвы здесь построили более 30 объектов здравоохранения, в том числе поликлиники и амбулаторные учреждения. Их мощность составляет около шести тысяч посещений в смену. Средства на возведение объектов выделялись как из бюджета города, так и из внебюджетных источников финансирования.
В сообщении отмечается, что новые учреждения возвели в восьми районах округа. Самое большое количество зданий появилось в Коммунарке -12. В Филимонковском районе построили шесть учреждений, а в Воронове – 3, в том числе медкорпус санатория.
Одним из важных объектов стала взрослая поликлиника. Ее построили по адресу: улица Александры Монаховой, дом 84А. Медицинское учреждение рассчитано на 475 посещений в смену, оно обеспечит качественной амбулаторной помощью жителей ближайших жилых кварталов, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как проходит последовательное развитие инфраструктуры ТиНАО после реформы административно-территориального деления.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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