Ефимов: в ТиНАО возвели свыше 30 объектов здравоохранения

© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. В ТиНАО с 2012 года возвели свыше 30 объектов здравоохранения, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Он добавил, что развитие медицинской инфраструктуры – одна из приоритетных задач в городе.

"За 14 лет с момента включения Троицкого и Новомосковского административных округов в состав Москвы здесь построили более 30 объектов здравоохранения, в том числе поликлиники и амбулаторные учреждения. Их мощность составляет около шести тысяч посещений в смену. Средства на возведение объектов выделялись как из бюджета города, так и из внебюджетных источников финансирования.

В сообщении отмечается, что новые учреждения возвели в восьми районах округа. Самое большое количество зданий появилось в Коммунарке -12. В Филимонковском районе построили шесть учреждений, а в Воронове – 3, в том числе медкорпус санатория.

Одним из важных объектов стала взрослая поликлиника. Ее построили по адресу: улица Александры Монаховой, дом 84А. Медицинское учреждение рассчитано на 475 посещений в смену, оно обеспечит качественной амбулаторной помощью жителей ближайших жилых кварталов, добавляется в пресс-релизе.