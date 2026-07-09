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Ефимов: мост в сторону парка "Фили" получит всего четыре опоры - РИА Новости, 09.07.2026
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13:12 09.07.2026
Ефимов: мост в сторону парка "Фили" получит всего четыре опоры

Ефимов: мост в сторону парка "Фили" получит минимальное количество опор

© Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Велопешеходный мост через Москву-реку к парку "Фили" в Мневниковской пойме в Москвы возведут с минимальным количеством опор, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Пролетные строения моста будут размещены всего на четырех опорах – по две на правом и левом берегах Москвы-реки. Объем железобетона всех опор со свайными основаниями превышает 3 тысячи кубометров. Подвоз материалов и перемещение техники на правый берег осуществляется по техническому мосту, благодаря чему удается избежать воздействия строительных работ на территорию парка", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
По его словам, сейчас возводят опоры со стороны парка "Фили", идет монтаж свайного основания. Со стороны Мневниковской поймы на опорах осуществляются работы по армированию.
В перспективе, как указывается в сообщении, мост станет частью маршрута, объединяющего Филевский Парк, Мневниковскую пойму, Крылатское.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что строительство этого моста планируется завершить в 2026 году.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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