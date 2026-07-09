© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: мост в сторону парка "Фили" получит всего четыре опоры

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Велопешеходный мост через Москву-реку к парку "Фили" в Мневниковской пойме в Москвы возведут с минимальным количеством опор, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Пролетные строения моста будут размещены всего на четырех опорах – по две на правом и левом берегах Москвы-реки. Объем железобетона всех опор со свайными основаниями превышает 3 тысячи кубометров. Подвоз материалов и перемещение техники на правый берег осуществляется по техническому мосту, благодаря чему удается избежать воздействия строительных работ на территорию парка", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

По его словам, сейчас возводят опоры со стороны парка "Фили", идет монтаж свайного основания. Со стороны Мневниковской поймы на опорах осуществляются работы по армированию.

В перспективе, как указывается в сообщении, мост станет частью маршрута, объединяющего Филевский Парк, Мневниковскую пойму, Крылатское.