Ефимов: мост в сторону парка "Фили" получит всего четыре опоры

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Велопешеходный мост через Москву-реку к парку "Фили" в Мневниковской пойме в Москвы возведут с минимальным количеством опор, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Пролетные строения моста будут размещены всего на четырех опорах – по две на правом и левом берегах Москвы-реки. Объем железобетона всех опор со свайными основаниями превышает 3 тысячи кубометров. Подвоз материалов и перемещение техники на правый берег осуществляется по техническому мосту, благодаря чему удается избежать воздействия строительных работ на территорию парка", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
По его словам, сейчас возводят опоры со стороны парка "Фили", идет монтаж свайного основания. Со стороны Мневниковской поймы на опорах осуществляются работы по армированию.
В перспективе, как указывается в сообщении, мост станет частью маршрута, объединяющего Филевский Парк, Мневниковскую пойму, Крылатское.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что строительство этого моста планируется завершить в 2026 году.