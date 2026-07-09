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В МВД назвали причину ДТП с первым замгубернатора Курской области - РИА Новости, 09.07.2026
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19:46 09.07.2026
В МВД назвали причину ДТП с первым замгубернатора Курской области

МВД: столкновение стало причиной ДТП с первым замгубернатора Курской области

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый заместитель губернатора Курской области Александр Чепик попал в ДТП в Конышевском районе, он не пострадал.
  • На 5 километре автодороги Конышевка — Макаро-Петровское произошло столкновение автомобилей «Дэу Нексия» и «Тойота», после чего «Дэу Нексия» столкнулась с автомобилем «Шевроле».
  • В результате ДТП водитель и несовершеннолетняя пассажирка «Дэу Нексии» получили травмы, пассажирка впоследствии скончалась.
КУРСК, 9 июл - РИА Новости. Причиной аварии, где одним из участников стал первый замгубернатора Курской области Александр Чепик, стало столкновение его авто "Тойота" с встречным автомобилем "Дэу Нексия", сообщили в УМВД России по региону.
В четверг в правительстве Курской области сообщили, что первый заместитель губернатора региона Александр Чепик попал в ДТП с несколькими автомобилями в ходе рабочей поездки в Конышевский район, он не пострадал. Уточняется, что Чепик находился в автомобиле марки "Тойота" в качестве пассажира.
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"В 14.40 на 5 километре автодороги Конышевка - Макаро-Петровское, по предварительным данным, произошло столкновение автомобилей "Дэу Нексия" под управлением водителя 2008 года рождения... и встречного автомобиля "Тойота" под управлением водителя 1995 года рождения", - сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации ведомства, после столкновения автомобиль "Дэу Нексия" столкнулся с двигавшимся следом за "Тойота" автомобилем "Шевроле" под управлением водителя 1985 года рождения.
В результате ДТП водитель и несовершеннолетняя пассажирка "Дэу Нексии" получили травмы и были доставлены в медучреждение. Впоследствии в ведомстве сообщили, что пострадавшая скончалась.
Уточняется, что другой пассажир автомобиля "Дэу Нексии", а также водитель и женщина-пассажир "Шевроле", получили травмы, им оказана медпомощь на месте.
"По факту ДТП проводится проверка, полиция выясняет обстоятельства происшествия. Действиям участников ДТП будет дана правовая оценка", - сообщили в региональном УМВД.
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ПроисшествияКурская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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