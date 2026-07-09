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Умерла девочка, пострадавшая в ДТП с участием машины курского чиновника - РИА Новости, 09.07.2026
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18:59 09.07.2026 (обновлено: 20:40 09.07.2026)
Умерла девочка, пострадавшая в ДТП с участием машины курского чиновника

Умерла девочка, пострадавшая в ДТП с участием машины курского чиновника Чепика

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Умерла девочка, пострадавшая в ДТП с участием автомобиля первого замгубернатора Курской области Чепика.
  • На месте аварии работает следственно-оперативная группа.
КУРСК, 9 июл — РИА Новости. Девочка, пострадавшая в аварии с несколькими автомобилями, среди которых была машина первого замгубернатора Курской области Александра Чепика, умерла, сообщили в региональном УМВД России.
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"На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции. <...> Несовершеннолетняя — пассажир автомобиля "Дэу Нексия" — скончалась", — говорится в публикации на платформе "Макс".

Как рассказал глава региона Александр Хинштейн, за рулем был брат погибшей. Он не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с двумя другими машинами. В одной из них в качестве пассажира находился Чепик.
Ранее сообщалось, что травмы получили пять человек, включая 15-летнюю девочку. Чиновник не пострадал.
Авария произошла в Конышевском районе. Туда председатель местного правительства приехал с рабочим визитом.
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