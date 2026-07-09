Умерла девочка, пострадавшая в ДТП с участием машины курского чиновника

Краткий пересказ от РИА ИИ Умерла девочка, пострадавшая в ДТП с участием автомобиля первого замгубернатора Курской области Чепика.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа.

КУРСК, 9 июл — РИА Новости. Девочка, пострадавшая в аварии с несколькими автомобилями, среди которых была машина первого замгубернатора Курской области Александра Чепика, умерла, сообщили в региональном УМВД России.

« "На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции. <...> Несовершеннолетняя — пассажир автомобиля "Дэу Нексия" — скончалась", — говорится в публикации на платформе "Макс".

Как рассказал глава региона Александр Хинштейн , за рулем был брат погибшей. Он не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с двумя другими машинами. В одной из них в качестве пассажира находился Чепик.

Ранее сообщалось, что травмы получили пять человек, включая 15-летнюю девочку. Чиновник не пострадал.