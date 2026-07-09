Умерла девочка, пострадавшая в ДТП с участием машины курского чиновника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Умерла девочка, пострадавшая в ДТП с участием автомобиля первого замгубернатора Курской области Чепика.
- На месте аварии работает следственно-оперативная группа.
КУРСК, 9 июл — РИА Новости. Девочка, пострадавшая в аварии с несколькими автомобилями, среди которых была машина первого замгубернатора Курской области Александра Чепика, умерла, сообщили в региональном УМВД России.
«
"На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции. <...> Несовершеннолетняя — пассажир автомобиля "Дэу Нексия" — скончалась", — говорится в публикации на платформе "Макс".
Как рассказал глава региона Александр Хинштейн, за рулем был брат погибшей. Он не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с двумя другими машинами. В одной из них в качестве пассажира находился Чепик.
Ранее сообщалось, что травмы получили пять человек, включая 15-летнюю девочку. Чиновник не пострадал.
Авария произошла в Конышевском районе. Туда председатель местного правительства приехал с рабочим визитом.