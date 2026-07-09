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В ДТП с автомобилем курского чиновника пострадала девочка-подросток - РИА Новости, 09.07.2026
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17:22 09.07.2026 (обновлено: 18:25 09.07.2026)
В ДТП с автомобилем курского чиновника пострадала девочка-подросток

В ДТП с машиной курского замгубернатора Чепика пострадали пять человек

CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)Вид на Курск
Вид на Курск - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ДТП с участием машины первого заместителя губернатора Курской области Александра Чепика пострадали пять человек.
  • Сам замглавы региона не пострадал.
КУРСК, 9 июл - РИА Новости. Пять человек, включая 15-летнюю девочку, пострадали в ДТП с несколькими автомобилями, среди которых машина первого замгубернатора Курской области Александра Чепика, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
В четверг в правительстве Курской области сообщили, что первый заместитель губернатора региона Александр Чепик попал в ДТП с несколькими автомобилями в ходе рабочей поездки в Конышевский район, он не пострадал.
"В результате травмы получили пять человек, включая 15-летнюю девочку. Пострадавших оперативно доставили в больницу, где медики уже оказывают им всю необходимую помощь", - сообщили агентству в пресс-службе правительства региона.
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В ДТП с участием машины курского чиновника пострадали пять человек
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