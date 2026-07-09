В ДТП с автомобилем курского чиновника пострадала девочка-подросток

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ДТП с участием машины первого заместителя губернатора Курской области Александра Чепика пострадали пять человек.
- Сам замглавы региона не пострадал.
КУРСК, 9 июл - РИА Новости. Пять человек, включая 15-летнюю девочку, пострадали в ДТП с несколькими автомобилями, среди которых машина первого замгубернатора Курской области Александра Чепика, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
В четверг в правительстве Курской области сообщили, что первый заместитель губернатора региона Александр Чепик попал в ДТП с несколькими автомобилями в ходе рабочей поездки в Конышевский район, он не пострадал.
"В результате травмы получили пять человек, включая 15-летнюю девочку. Пострадавших оперативно доставили в больницу, где медики уже оказывают им всю необходимую помощь", - сообщили агентству в пресс-службе правительства региона.