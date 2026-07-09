В ДТП с участием машины курского чиновника пострадали пять человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Машина первого заместителя губернатора Курской области Александра Чепика попала в ДТП в Конышевском районе.
- Травмы получили пять человек, включая 15-летнюю девочку.
- Чиновник не пострадал.
КУРСК, 9 июл — РИА Новости. Машина первого заместителя губернатора Курской области Александра Чепика попала в ДТП, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.
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"По предварительной информации, <...> столкнулись несколько автомобилей, в том числе <...> Чепика", — сказали в пресс-службе.
Травмы получили пять человек, включая 15-летнюю девочку. Им уже оказывают помощь в больнице. Чиновник не пострадал.
Авария произошла в Конышевском районе. Туда председатель местного правительства приехал с рабочим визитом.
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