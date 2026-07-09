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В ДТП с участием машины курского чиновника пострадали пять человек - РИА Новости, 09.07.2026
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17:13 09.07.2026 (обновлено: 17:59 09.07.2026)
В ДТП с участием машины курского чиновника пострадали пять человек

Машина первого замгубернатора Курской области Чепика попала в ДТП

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Машина первого заместителя губернатора Курской области Александра Чепика попала в ДТП в Конышевском районе.
  • Травмы получили пять человек, включая 15-летнюю девочку.
  • Чиновник не пострадал.
КУРСК, 9 июл — РИА Новости. Машина первого заместителя губернатора Курской области Александра Чепика попала в ДТП, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.
«

"По предварительной информации, <...> столкнулись несколько автомобилей, в том числе <...> Чепика", — сказали в пресс-службе.

© Фото : Александр Чепик/VKАлександр Чепик
Александр Чепик - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фото : Александр Чепик/VK
Александр Чепик
Травмы получили пять человек, включая 15-летнюю девочку. Им уже оказывают помощь в больнице. Чиновник не пострадал.
Авария произошла в Конышевском районе. Туда председатель местного правительства приехал с рабочим визитом.
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