В ДТП с участием машины курского чиновника пострадали пять человек

КУРСК, 9 июл — РИА Новости. Машина первого заместителя губернатора Курской области Александра Чепика попала в ДТП, сообщили РИА Новости в региональном правительстве.

"По предварительной информации, <...> столкнулись несколько автомобилей, в том числе <...> Чепика", — сказали в пресс-службе.

Травмы получили пять человек, включая 15-летнюю девочку. Им уже оказывают помощь в больнице. Чиновник не пострадал.