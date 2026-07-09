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В Твери четыре человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 09.07.2026
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08:34 09.07.2026
В Твери четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе М-10 "Россия" в Твери

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на дороге
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции на дороге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На трассе М-10 "Россия" в Вышневолоцком округе в Твери произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей.
  • В результате аварии погибли четыре человека, включая двух несовершеннолетних.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Четыре человека погибли в ДТП на трассе М-10 "Россия" в Вышневолоцком округе в Твери, сообщили в МЧС по региону.
"Сегодня сотрудники ПСЧ ликвидировали последствия ДТП на ФАД М-10 "Россия" в Вышневолоцком МО, где произошло столкновение легкового и грузового автомобилей. Погибли четыре человека", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Как уточнила региональная прокуратура, среди погибших двое несовершеннолетних.
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"Водитель и 3 пассажира легкового автомобиля, в том числе 2 несовершеннолетних, погибли", - говорится в сообщении прокуратуры на платформе "Макс".

Предварительно, водитель легковушки не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем. Прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего, заключили в ведомстве.
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ПроисшествияТверьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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