В Твери четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На трассе М-10 "Россия" в Вышневолоцком округе в Твери произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей.
- В результате аварии погибли четыре человека, включая двух несовершеннолетних.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Четыре человека погибли в ДТП на трассе М-10 "Россия" в Вышневолоцком округе в Твери, сообщили в МЧС по региону.
"Сегодня сотрудники ПСЧ ликвидировали последствия ДТП на ФАД М-10 "Россия" в Вышневолоцком МО, где произошло столкновение легкового и грузового автомобилей. Погибли четыре человека", - говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
Как уточнила региональная прокуратура, среди погибших двое несовершеннолетних.
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"Водитель и 3 пассажира легкового автомобиля, в том числе 2 несовершеннолетних, погибли", - говорится в сообщении прокуратуры на платформе "Макс".
Предварительно, водитель легковушки не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем. Прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего, заключили в ведомстве.