В Херсонской области сбили 19 дронов ВСУ за ночь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы сбили 19 дронов ВСУ над Херсонской областью за ночь.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ сбили 19 беспилотников ВСУ над Херсонской областью за ночь, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
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"В ночь с 8 на 9 июля над Херсонской областью сбиты 19 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал он в своем канале на платформе "Макс".
Российские военные продолжают держать небо под контролем и защищать жителей, транспортные маршруты и гражданскую инфраструктуру региона, добавил губернатор.