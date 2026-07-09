В НАТО признали главной проблемой не производство оружия, а бюрократию

Краткий пересказ от РИА ИИ Затянутые процедуры сертификации, закупок и допуска вооружений являются основным препятствием для быстрого перевооружения стран НАТО, заявил председатель Военного комитета альянса американский адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

Драгоне предложил взаимно признавать сертификацию вооружений внутри НАТО, чтобы техника, сертифицированная в одной стране альянса, не проходила длительные процедуры согласования в другой.

БРЮССЕЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Основным препятствием для быстрого перевооружения стран НАТО остаются не производственные мощности, а затянутые процедуры сертификации, закупок и допуска вооружений, заявил изданию Euractiv председатель Военного комитета альянса американский адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

"Производство в необходимых нам объемах остается серьезной проблемой. Но еще более фундаментальная проблема заключается в процедурах закупок", - сказал он.

По словам главы Военного комитета, сертификация, квалификация и закупочные процедуры зачастую занимают годы и уже не соответствуют темпам современной войны.