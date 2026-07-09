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В НАТО признали главной проблемой не производство оружия, а бюрократию - РИА Новости, 09.07.2026
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09:28 09.07.2026
В НАТО признали главной проблемой не производство оружия, а бюрократию

Драгоне: препятствием для быстрого перевооружения стран НАТО остается бюрократия

© REUTERS / Yves HermanСаммит НАТО
Саммит НАТО - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© REUTERS / Yves Herman
Саммит НАТО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Затянутые процедуры сертификации, закупок и допуска вооружений являются основным препятствием для быстрого перевооружения стран НАТО, заявил председатель Военного комитета альянса американский адмирал Джузеппе Каво Драгоне.
  • Драгоне предложил взаимно признавать сертификацию вооружений внутри НАТО, чтобы техника, сертифицированная в одной стране альянса, не проходила длительные процедуры согласования в другой.
БРЮССЕЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Основным препятствием для быстрого перевооружения стран НАТО остаются не производственные мощности, а затянутые процедуры сертификации, закупок и допуска вооружений, заявил изданию Euractiv председатель Военного комитета альянса американский адмирал Джузеппе Каво Драгоне.
"Производство в необходимых нам объемах остается серьезной проблемой. Но еще более фундаментальная проблема заключается в процедурах закупок", - сказал он.
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По словам главы Военного комитета, сертификация, квалификация и закупочные процедуры зачастую занимают годы и уже не соответствуют темпам современной войны.
Драгоне также предложил взаимно признавать сертификацию вооружений внутри НАТО. По его словам, техника, сертифицированная в одной стране НАТО, не должна вновь проходить длительные процедуры согласования в другой.
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