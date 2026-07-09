В НАТО признали главной проблемой не производство оружия, а бюрократию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Затянутые процедуры сертификации, закупок и допуска вооружений являются основным препятствием для быстрого перевооружения стран НАТО, заявил председатель Военного комитета альянса американский адмирал Джузеппе Каво Драгоне.
- Драгоне предложил взаимно признавать сертификацию вооружений внутри НАТО, чтобы техника, сертифицированная в одной стране альянса, не проходила длительные процедуры согласования в другой.
БРЮССЕЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Основным препятствием для быстрого перевооружения стран НАТО остаются не производственные мощности, а затянутые процедуры сертификации, закупок и допуска вооружений, заявил изданию Euractiv председатель Военного комитета альянса американский адмирал Джузеппе Каво Драгоне.
"Производство в необходимых нам объемах остается серьезной проблемой. Но еще более фундаментальная проблема заключается в процедурах закупок", - сказал он.
По словам главы Военного комитета, сертификация, квалификация и закупочные процедуры зачастую занимают годы и уже не соответствуют темпам современной войны.
Драгоне также предложил взаимно признавать сертификацию вооружений внутри НАТО. По его словам, техника, сертифицированная в одной стране НАТО, не должна вновь проходить длительные процедуры согласования в другой.