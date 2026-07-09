В НАТО хотят отказаться от "идеального" оружия в пользу массового

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель Военного комитета НАТО американский адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что странам альянса следует отказаться от ориентации исключительно на наиболее совершенные образцы вооружений.
- Опыт конфликта на Украине показал, что массовость и доступная стоимость оружия становятся важными с военной точки зрения наравне с технологическим превосходством.
- Адмирал призвал активнее инвестировать в беспилотники, автономные системы и недорогие высокоточные средства поражения.
БРЮССЕЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Странам НАТО следует отказаться от ориентации исключительно на наиболее совершенные образцы вооружений и активнее производить более простые, но массовые системы, заявил Euractiv председатель Военного комитета альянса американский адмирал Джузеппе Каво Драгоне.
По его словам, опыт конфликта на Украине показал, что массовость и доступная стоимость оружия становятся столь же важными с военной точки зрения, как и технологическое превосходство.
"Иногда вооружения должны быть достаточно хорошими, чтобы их можно было быстро и в больших количествах производить", - пояснил он.
Он также призвал союзников по блоку активнее инвестировать в беспилотники, автономные системы и недорогие высокоточные средства поражения, отметив, что подобные технологии способны обеспечивать тот же военный эффект при значительно меньших затратах.
"Вместо того, чтобы стремиться к самым передовым платформам, западным военным следует иногда выбирать системы, которые достаточно хороши, чтобы их можно было быстро и массово производить", - добавил Драгоне.