В НАТО хотят отказаться от "идеального" оружия в пользу массового

Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель Военного комитета НАТО американский адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что странам альянса следует отказаться от ориентации исключительно на наиболее совершенные образцы вооружений.

Опыт конфликта на Украине показал, что массовость и доступная стоимость оружия становятся важными с военной точки зрения наравне с технологическим превосходством.

Адмирал призвал активнее инвестировать в беспилотники, автономные системы и недорогие высокоточные средства поражения.

БРЮССЕЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Странам НАТО следует отказаться от ориентации исключительно на наиболее совершенные образцы вооружений и активнее производить более простые, но массовые системы, заявил Euractiv председатель Военного комитета альянса американский адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

По его словам, опыт конфликта на Украине показал, что массовость и доступная стоимость оружия становятся столь же важными с военной точки зрения, как и технологическое превосходство.

"Иногда вооружения должны быть достаточно хорошими, чтобы их можно было быстро и в больших количествах производить", - пояснил он.

Он также призвал союзников по блоку активнее инвестировать в беспилотники, автономные системы и недорогие высокоточные средства поражения, отметив, что подобные технологии способны обеспечивать тот же военный эффект при значительно меньших затратах.