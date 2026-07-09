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В НАТО назвали оружие, которое ЕС заменит, когда США сократит военный вклад - РИА Новости, 09.07.2026
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09:07 09.07.2026
В НАТО назвали оружие, которое ЕС заменит, когда США сократит военный вклад

Драгоне: ЕС заменит самолеты-заправщики и средства радиоэлектронной борьбы США

© REUTERS / Yves HermanСаммит НАТО
Саммит НАТО - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© REUTERS / Yves Herman
Саммит НАТО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европе предстоит заменить ряд ключевых военных возможностей США в НАТО из-за сокращения их военного вклада в альянс.
  • Среди военных возможностей, которые предстоит развивать Европе, — дозаправка самолетов в воздухе, радиоэлектронная борьба, разведка, высокоточные удары и противовоздушная и противоракетная оборона.
  • Адмирал подчеркнул, что НАТО должна модернизировать традиционные вооружения и инвестировать в беспилотники, автономные системы и недорогие высокоточные средства поражения.
БРЮССЕЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Европе предстоит заменить ряд ключевых военных возможностей США, включая самолеты-заправщики, средства радиоэлектронной борьбы, разведки, высокоточные средства поражения большой дальности, а также системы противовоздушной и противоракетной обороны по мере сокращения Штатами военного вклада в альянс, заявил председатель Военного комитета НАТО американский адмирал Джузеппе Каво Драгоне.
"Мы говорим о дозаправке самолетов в воздухе, радиоэлектронной борьбе, разведке, наблюдении, глубоких высокоточных ударах и интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне", - сказал он в интервью изданию Euractiv, отвечая на вопрос, какие возможности Европе предстоит развивать в первую очередь при сокращении военной помощи США НАТО.
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При этом адмирал подчеркнул, что союзникам не следует стремиться полностью копировать американский военный потенциал. По его словам, НАТО должна одновременно модернизировать традиционные вооружения и активнее инвестировать в беспилотники, автономные системы и недорогие высокоточные средства поражения.
В конце мая журнал Spiegel со ссылкой на собственные источники писал, что США намерены значительно сократить свой военный вклад в НАТО в рамках NATO Force Model - особой структуры, с помощью которой, как указано на сайте альянса, НАТО командует силами своих партнеров для выполнения поставленных задач. Газета Bild в начале июня сообщала, что США планируют отказаться от предоставления НАТО современных самолетов-заправщиков KC-46 и разведывательных дронов дальнего действия.
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