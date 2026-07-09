В НАТО назвали оружие, которое ЕС заменит, когда США сократит военный вклад

БРЮССЕЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Европе предстоит заменить ряд ключевых военных возможностей США, включая самолеты-заправщики, средства радиоэлектронной борьбы, разведки, высокоточные средства поражения большой дальности, а также системы противовоздушной и противоракетной обороны по мере сокращения Штатами военного вклада в альянс, заявил председатель Военного комитета НАТО американский адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

При этом адмирал подчеркнул, что союзникам не следует стремиться полностью копировать американский военный потенциал. По его словам, НАТО должна одновременно модернизировать традиционные вооружения и активнее инвестировать в беспилотники, автономные системы и недорогие высокоточные средства поражения.

В конце мая журнал Spiegel со ссылкой на собственные источники писал, что США намерены значительно сократить свой военный вклад в НАТО в рамках NATO Force Model - особой структуры, с помощью которой, как указано на сайте альянса, НАТО командует силами своих партнеров для выполнения поставленных задач. Газета Bild в начале июня сообщала, что США планируют отказаться от предоставления НАТО современных самолетов-заправщиков KC-46 и разведывательных дронов дальнего действия.