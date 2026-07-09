В НАТО назвали оружие, которое ЕС заменит, когда США сократит военный вклад

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Европе предстоит заменить ряд ключевых военных возможностей США в НАТО из-за сокращения их военного вклада в альянс.
- Среди военных возможностей, которые предстоит развивать Европе, — дозаправка самолетов в воздухе, радиоэлектронная борьба, разведка, высокоточные удары и противовоздушная и противоракетная оборона.
- Адмирал подчеркнул, что НАТО должна модернизировать традиционные вооружения и инвестировать в беспилотники, автономные системы и недорогие высокоточные средства поражения.
БРЮССЕЛЬ, 9 июл - РИА Новости. Европе предстоит заменить ряд ключевых военных возможностей США, включая самолеты-заправщики, средства радиоэлектронной борьбы, разведки, высокоточные средства поражения большой дальности, а также системы противовоздушной и противоракетной обороны по мере сокращения Штатами военного вклада в альянс, заявил председатель Военного комитета НАТО американский адмирал Джузеппе Каво Драгоне.
"Мы говорим о дозаправке самолетов в воздухе, радиоэлектронной борьбе, разведке, наблюдении, глубоких высокоточных ударах и интегрированной противовоздушной и противоракетной обороне", - сказал он в интервью изданию Euractiv, отвечая на вопрос, какие возможности Европе предстоит развивать в первую очередь при сокращении военной помощи США НАТО.
При этом адмирал подчеркнул, что союзникам не следует стремиться полностью копировать американский военный потенциал. По его словам, НАТО должна одновременно модернизировать традиционные вооружения и активнее инвестировать в беспилотники, автономные системы и недорогие высокоточные средства поражения.
В конце мая журнал Spiegel со ссылкой на собственные источники писал, что США намерены значительно сократить свой военный вклад в НАТО в рамках NATO Force Model - особой структуры, с помощью которой, как указано на сайте альянса, НАТО командует силами своих партнеров для выполнения поставленных задач. Газета Bild в начале июня сообщала, что США планируют отказаться от предоставления НАТО современных самолетов-заправщиков KC-46 и разведывательных дронов дальнего действия.