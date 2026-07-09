Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель правящей в Республике Сербской (Боснии и Герцеговины) партии Милорад Додик заявил, что Республика Сербская желает России победы в СВО.
- Милорад Додик сказал, что сербы остались единственным искренним и важным другом для РФ в этой части мира.
БЕЛГРАД, 9 июл - РИА Новости. Республика Сербская (Боснии и Герцеговины, РС БиГ) желает России победы в СВО, заявил в интервью РИА Новости председатель правящей в РС БиГ партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.
По его словам, когда вся Европа пыталась строить свою политику на русофобии, сербы "остались единственным искренним и важным другом в этой части мира для РФ".