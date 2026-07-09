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Республика Сербская желает России победы в СВО, заявил Додик - РИА Новости, 09.07.2026
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06:55 09.07.2026
Республика Сербская желает России победы в СВО, заявил Додик

Додик: Республика Сербская желает России победы в спецоперации на Украине

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Сербской Милорад Додик
Президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент Республики Сербской Милорад Додик. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель правящей в Республике Сербской (Боснии и Герцеговины) партии Милорад Додик заявил, что Республика Сербская желает России победы в СВО.
  • Милорад Додик сказал, что сербы остались единственным искренним и важным другом для РФ в этой части мира.
БЕЛГРАД, 9 июл - РИА Новости. Республика Сербская (Боснии и Герцеговины, РС БиГ) желает России победы в СВО, заявил в интервью РИА Новости председатель правящей в РС БиГ партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.
"Мы желаем победы РФ и считаем оправданной СВО. В связи с Украиной ежедневно следим и желаем успехов и в этом направлении, чтобы конфликт завершился победой России", - сказал Додик.
По его словам, когда вся Европа пыталась строить свою политику на русофобии, сербы "остались единственным искренним и важным другом в этой части мира для РФ".
Президент Республики Сербской Милорад Додик во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
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