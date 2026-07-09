Республика Сербская желает России победы в СВО, заявил Додик

БЕЛГРАД, 9 июл - РИА Новости. Республика Сербская (Боснии и Герцеговины, РС БиГ) желает России победы в СВО, заявил в интервью РИА Новости председатель правящей в РС БиГ партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.

По его словам, когда вся Европа пыталась строить свою политику на русофобии, сербы "остались единственным искренним и важным другом в этой части мира для РФ".