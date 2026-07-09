Додик заявил о расколе в Европе

БЕЛГРАД, 9 июл - РИА Новости. Среди стран Европы происходит раскол, который усугубится с завершением конфликта на Украине, заявил в интервью РИА Новости председатель правящей в Республике Сербской (Боснии и Герцеговины, РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.

Страны НАТО ранее согласовали выделение 70 миллиардов евро на военную поддержку Украины в 2026 году, однако из-за разногласий не смогли достичь консенсуса по аналогичным обязательствам на 2027 год.