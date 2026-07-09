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Додик заявил о расколе в Европе - РИА Новости, 09.07.2026
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03:24 09.07.2026
Додик заявил о расколе в Европе

Додик: раскол в Европе усугубится после завершения конфликта на Украине

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМилорад Додик
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Милорад Додик. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Милорад Додик заявил, что среди стран Европы происходит раскол, который усугубится с завершением конфликта на Украине.
  • Страны НАТО согласовали выделение 70 миллиардов евро на военную поддержку Украины в 2026 году, но не смогли достичь консенсуса по аналогичным обязательствам на 2027 год из-за разногласий.
БЕЛГРАД, 9 июл - РИА Новости. Среди стран Европы происходит раскол, который усугубится с завершением конфликта на Украине, заявил в интервью РИА Новости председатель правящей в Республике Сербской (Боснии и Герцеговины, РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.
"Элита в Европе сейчас находится в большом кризисе. Мы считаем, что когда наступит мир на Украине, исчезнут причины для их сплочения, перед СВО они были расколоты. Было видно, что ни Евросоюз, ни НАТО не функционируют так, как они нам представляли это годами", - сказал Додик.
Страны НАТО ранее согласовали выделение 70 миллиардов евро на военную поддержку Украины в 2026 году, однако из-за разногласий не смогли достичь консенсуса по аналогичным обязательствам на 2027 год.
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