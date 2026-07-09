Краткий пересказ от РИА ИИ Милорад Додик, председатель правящей в Республике Сербской партии, сравнил удар ВСУ по Старобельску с бомбардировками НАТО в 1995 году Республики Сербской и в 1999 году Союзной республики Югославия.

Додик осудил удар ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа, где погибли 21 человек и более 40 пострадали.

Додик отметил отсутствие осуждения со стороны Запада в отношении удара ВСУ и выразил мнение, что Запад считает подобные действия приемлемыми.

БЕЛГРАД, 9 июл – РИА Новости. Председатель правящей в Республике Сербской (Боснии и Герцеговины, РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик в интервью РИА Новости сравнил удар ВСУ по Старобельску с бомбардировками НАТО в 1995 году Республики Сербской и в 1999 году Союзной республики Югославия.

Додик 23 мая осудил удар ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета, где, по данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40. В середине июня он осудил нападение украинского БПЛА на автобус с детьми из Белоруссии под Брянском.

"СВО с российской стороны была направлена на то, чтобы избежать гибели гражданских лиц, тем более массовой. А с противоположной стороны был выбран колледж для авиаудара и гибели молодых людей, вероятно, чтобы вызвать панику или нечто подобное", - сказал глава правящей в Республике Сербской партии.

Он отметил, что со стороны Запада не было никакого осуждения, восприятия удара ВСУ как военного преступления, жестокого массового убийства и преступления против человечности.

"Они действуют по своим стандартам, согласно их принципам, приемлемо убивать сербов, сбрасывать бомбы с обедненным ураном 30 лет назад, а сейчас, вероятно, также приемлемо убивать россиян и так они смотрят на мир. У меня нет никаких сомнений на этот счет", - подчеркнул Додик.

Авиация НАТО провела бомбардировки позиций армии боснийских сербов и радиотелевизионных передатчиков с применением обедненного урана в августе-сентябре 1995 в ходе конфликта в Боснии и Герцеговине, погибли свыше 150 гражданских лиц.

В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.