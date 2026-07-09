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Додик сравнил удар ВСУ по Старобельску с бомбардировками Югославии - РИА Новости, 09.07.2026
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01:08 09.07.2026
Додик сравнил удар ВСУ по Старобельску с бомбардировками Югославии

Додик сравнил удар ВСУ по Старобельску с бомбардировками НАТО в 1995 году

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Сербской Милорад Додик во время интервью агентству РИА Новости
Президент Республики Сербской Милорад Додик во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент Республики Сербской Милорад Додик во время интервью агентству РИА Новости. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Милорад Додик, председатель правящей в Республике Сербской партии, сравнил удар ВСУ по Старобельску с бомбардировками НАТО в 1995 году Республики Сербской и в 1999 году Союзной республики Югославия.
  • Додик осудил удар ВСУ по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа, где погибли 21 человек и более 40 пострадали.
  • Додик отметил отсутствие осуждения со стороны Запада в отношении удара ВСУ и выразил мнение, что Запад считает подобные действия приемлемыми.
БЕЛГРАД, 9 июл – РИА Новости. Председатель правящей в Республике Сербской (Боснии и Герцеговины, РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик в интервью РИА Новости сравнил удар ВСУ по Старобельску с бомбардировками НАТО в 1995 году Республики Сербской и в 1999 году Союзной республики Югославия.
Додик 23 мая осудил удар ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета, где, по данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40. В середине июня он осудил нападение украинского БПЛА на автобус с детьми из Белоруссии под Брянском.
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"СВО с российской стороны была направлена на то, чтобы избежать гибели гражданских лиц, тем более массовой. А с противоположной стороны был выбран колледж для авиаудара и гибели молодых людей, вероятно, чтобы вызвать панику или нечто подобное", - сказал глава правящей в Республике Сербской партии.
Он отметил, что со стороны Запада не было никакого осуждения, восприятия удара ВСУ как военного преступления, жестокого массового убийства и преступления против человечности.
"Они действуют по своим стандартам, согласно их принципам, приемлемо убивать сербов, сбрасывать бомбы с обедненным ураном 30 лет назад, а сейчас, вероятно, также приемлемо убивать россиян и так они смотрят на мир. У меня нет никаких сомнений на этот счет", - подчеркнул Додик.
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Авиация НАТО провела бомбардировки позиций армии боснийских сербов и радиотелевизионных передатчиков с применением обедненного урана в августе-сентябре 1995 в ходе конфликта в Боснии и Герцеговине, погибли свыше 150 гражданских лиц.
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.
Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
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В миреРеспублика СербскаяСербияСтаробельскМилорад ДодикНАТОВооруженные силы УкраиныООНУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
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