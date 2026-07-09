В ДНР один человек погиб, еще четыре пострадали при атаках ВСУ

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Один мирный житель ДНР погиб, еще четыре пострадали в четверг из-за киевской агрессии, сообщил глава региона Денис Пушилин.

В селе Темрюк городского округа Донецк при атаке украинского БПЛА ранения средней степени тяжести получил мужчина. Еще один мужчина пострадал в результате атаки БПЛА на легковой автомобиль в Володарском муниципальном округе на автодороге Донецк — Мариуполь вблизи села Кременевка. В Волновахе при подрыве на взрывоопасном предмете при выполнении хозяйственных работ ранения получили два человека.