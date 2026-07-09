В ДНР один человек погиб, еще четыре пострадали при атаках ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ДНР один мирный житель погиб, еще четыре пострадали из-за киевской агрессии, сообщил глава региона Денис Пушилин.
- Сторож погиб в Новоазовске в результате атаки ударным БПЛА ВСУ по территории производственного предприятия.
- В селе Темрюк, Володарском муниципальном округе и Волновахе ранения получили четверо мирных жителей при атаках БПЛА и подрыве на взрывоопасном предмете.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Один мирный житель ДНР погиб, еще четыре пострадали в четверг из-за киевской агрессии, сообщил глава региона Денис Пушилин.
Глава региона уточнил, что в Новоазовске в результате атаки ударным БПЛА ВСУ по территории производственного предприятия погиб сторож.
В селе Темрюк городского округа Донецк при атаке украинского БПЛА ранения средней степени тяжести получил мужчина. Еще один мужчина пострадал в результате атаки БПЛА на легковой автомобиль в Володарском муниципальном округе на автодороге Донецк — Мариуполь вблизи села Кременевка. В Волновахе при подрыве на взрывоопасном предмете при выполнении хозяйственных работ ранения получили два человека.
"Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления", - добавил Пушилин.
Глава региона также сообщил о повреждениях, нанесенных атаками со стороны ВСУ.
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