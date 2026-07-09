В ДНР боевика ВСУ приговорили к пожизненному лишению свободы

По данным следствия, в августе 2025 года Петраков, находясь в подвале частного дома в населенном пункте Зеленое Поле в ДНР, взял в плен российского военнослужащего. Услышав от него, что он пришел освобождать Украину от нацизма и всячески поддерживает проведение спецоперации, фигурант расстрелял безоружного россиянина из автомата.