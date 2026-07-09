В ДНР боевика ВСУ приговорили к пожизненному лишению свободы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Верховный суд ДНР приговорил боевика ВСУ Алексея Петракова к пожизненному лишению свободы за убийство военнопленного.
- Он расстрелял безоружного российского военнослужащего после того, как услышал его политические высказывания.
- Судили Петракова по статьям о жестоком обращении с военнопленным и убийстве, совершенном по мотивам идеологической и политической ненависти.
ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил боевика ВСУ Алексея Петракова к пожизненному лишению свободы за убийство военнопленного, сообщили РИА Новости в суде.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики… признал Петракова виновным и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - сказали в суде.
По данным следствия, в августе 2025 года Петраков, находясь в подвале частного дома в населенном пункте Зеленое Поле в ДНР, взял в плен российского военнослужащего. Услышав от него, что он пришел освобождать Украину от нацизма и всячески поддерживает проведение спецоперации, фигурант расстрелял безоружного россиянина из автомата.
Вскоре в ходе боевых действий Петраков сдался в плен военнослужащим ВС РФ.
Судили его по части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленным, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации) и пункту "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное по мотивам идеологической и политической ненависти).
Минобороны сообщало об освобождении Зеленого Поля в конце мая 2025 года.