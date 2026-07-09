Рейтинг@Mail.ru
В ДНР боевика ВСУ приговорили к пожизненному лишению свободы - РИА Новости, 09.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 09.07.2026
В ДНР боевика ВСУ приговорили к пожизненному лишению свободы

В ДНР боевика ВСУ осудили на пожизненное лишение свободы за убийство пленного

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Верховный суд ДНР приговорил боевика ВСУ Алексея Петракова к пожизненному лишению свободы за убийство военнопленного.
  • Он расстрелял безоружного российского военнослужащего после того, как услышал его политические высказывания.
  • Судили Петракова по статьям о жестоком обращении с военнопленным и убийстве, совершенном по мотивам идеологической и политической ненависти.
ДОНЕЦК, 9 июл - РИА Новости. Верховный суд ДНР приговорил боевика ВСУ Алексея Петракова к пожизненному лишению свободы за убийство военнопленного, сообщили РИА Новости в суде.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики… признал Петракова виновным и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - сказали в суде.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
Жителя Калининградской области будут судить за финансирование ВСУ
Вчера, 11:49
По данным следствия, в августе 2025 года Петраков, находясь в подвале частного дома в населенном пункте Зеленое Поле в ДНР, взял в плен российского военнослужащего. Услышав от него, что он пришел освобождать Украину от нацизма и всячески поддерживает проведение спецоперации, фигурант расстрелял безоружного россиянина из автомата.
Вскоре в ходе боевых действий Петраков сдался в плен военнослужащим ВС РФ.
Судили его по части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с военнопленным, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации) и пункту "л" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное по мотивам идеологической и политической ненависти).
Минобороны сообщало об освобождении Зеленого Поля в конце мая 2025 года.
Суд присяжных - РИА Новости, 1920, 08.07.2026
Воевавшего за ВСУ жителя Крыма осудили на 13,5 года за госизмену
8 июля, 15:16
 
Донецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала