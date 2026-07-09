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Песков назвал диалог Путина и Трампа конструктивным - РИА Новости, 09.07.2026
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12:37 09.07.2026
Песков назвал диалог Путина и Трампа конструктивным

Песков назвал диалог Путина и Трампа конструктивным, несмотря на разногласия

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что диалог президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа конструктивный.
  • По словам Пескова, у президентов есть определенные расхождения, но это не мешает их диалогу.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Диалог президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа действительно конструктивный, несмотря на имеющиеся разногласия, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"У них действительно конструктивный диалог. Несмотря на определенные расхождения, которые могут иметь место", - сказал Песков журналистам.
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