Песков назвал диалог Путина и Трампа конструктивным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что диалог президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа конструктивный.
- По словам Пескова, у президентов есть определенные расхождения, но это не мешает их диалогу.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Диалог президента РФ Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа действительно конструктивный, несмотря на имеющиеся разногласия, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"У них действительно конструктивный диалог. Несмотря на определенные расхождения, которые могут иметь место", - сказал Песков журналистам.
Путин открыт к диалогу с Трампом, заявил Песков
Вчера, 12:31