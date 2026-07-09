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Девушку, раненную при атаке ВСУ в Белгородской области, доставили в Москву - РИА Новости, 09.07.2026
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11:24 09.07.2026 (обновлено: 11:31 09.07.2026)
Девушку, раненную при атаке ВСУ в Белгородской области, доставили в Москву

Раненную при атаке ВСУ на ТЦ в Белгородской области девушку доставили в Москву

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Москве.
Автомобиль скорой помощи в Москве. - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Девушку, пострадавшую в результате атаки ВСУ на торговый центр в Белгородской области, доставили в Москву в тяжелом состоянии.
  • Она находится на искусственной вентиляции легких после получения минно-взрывной травмы и множественных осколочных ранений.
  • В ближайшее время пациентке проведут хирургическое вмешательство.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пострадавшая в результате атаки ВСУ на ТЦ в Белгородской области девушка доставлена в Москву, состояние тяжелое, она находится на ИВЛ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской детской клинической больницы Минздрава России.
Ранее врио главы региона Александр Шуваев сообщал, что погиб мужчина, еще шесть человек, включая несовершеннолетнюю, пострадали в результате ударов беспилотников ВСУ в селе Таврово Белгородской области.
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"Семнадцатилетняя девушка, получившая тяжелые травмы в результате атаки беспилотника на торговый центр в селе Таврово Белгородской области 8 июля, в сопровождении белгородских врачей доставлена в отделение реанимации и интенсивной терапии Российской детской клинической больницы Минздрава России", - сообщили в больнице.
Заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии РДКБ Минздрава России Анна Пыталь уточнила, что девушка получила минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения головы, туловища и конечностей.
"При поступлении пациентке выполнено полное лабораторно-инструментальное обследование, в том числе компьютерная томография, проведены осмотры профильных специалистов. Ее состояние оценивается как тяжелое, она находится на искусственной вентиляции легких", - добавила врач.
В ближайшее время мультидисциплинарная бригада проведет хирургическое вмешательство.
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