Девушку, раненную при атаке ВСУ в Белгородской области, доставили в Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ Девушку, пострадавшую в результате атаки ВСУ на торговый центр в Белгородской области, доставили в Москву в тяжелом состоянии.

Она находится на искусственной вентиляции легких после получения минно-взрывной травмы и множественных осколочных ранений.

В ближайшее время пациентке проведут хирургическое вмешательство.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пострадавшая в результате атаки ВСУ на ТЦ в Белгородской области девушка доставлена в Москву, состояние тяжелое, она находится на ИВЛ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской детской клинической больницы Минздрава России.

Ранее врио главы региона Александр Шуваев сообщал, что погиб мужчина, еще шесть человек, включая несовершеннолетнюю, пострадали в результате ударов беспилотников ВСУ в селе Таврово Белгородской области.

« "Семнадцатилетняя девушка, получившая тяжелые травмы в результате атаки беспилотника на торговый центр в селе Таврово Белгородской области 8 июля, в сопровождении белгородских врачей доставлена в отделение реанимации и интенсивной терапии Российской детской клинической больницы Минздрава России", - сообщили в больнице.

Заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии РДКБ Минздрава России Анна Пыталь уточнила, что девушка получила минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения головы, туловища и конечностей.

"При поступлении пациентке выполнено полное лабораторно-инструментальное обследование, в том числе компьютерная томография, проведены осмотры профильных специалистов. Ее состояние оценивается как тяжелое, она находится на искусственной вентиляции легких", - добавила врач.