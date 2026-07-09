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В Подмосковье арестовали шестого фигуранта дела об отравлении наркотиками - РИА Новости, 09.07.2026
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17:51 09.07.2026 (обновлено: 18:39 09.07.2026)
В Подмосковье арестовали шестого фигуранта дела об отравлении наркотиками

В Подмосковье суд арестовали шестого фигуранта дела об отравлении наркотиками

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Солнечногорске два человека скончались из-за отравления наркотиками, семеро были госпитализированы.
  • Суд арестовал шестого фигуранта дела об отравлении наркотиками в Подмосковье.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Суд арестовал шестого фигуранта дела об отравлении наркотиками в подмосковном Солнечногорске, в результате которого скончались два человека и еще семь пострадали, сообщили в подмосковном главке СК РФ.
Ранее в главке и прокуратуре по области рассказали, что 27 июня в Солнечногорске во время празднования дня рождения два человека скончались из-за отравления наркотиками, семеро были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. По делу были арестованы пять мужчин, им вменяют покушение на сбыт и незаконный сбыт наркотиков.
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"Судом арестован 35-летний мужчина, обвиняемый в совершении преступления... "незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой в крупном размере", - говорится в официальном канале подмосковного главка СК РФ на платформе "Макс".
По данным следствия и надзорного ведомства, 26 июня обвиняемый в составе группы лиц сбыл наркотики заказчику-курьеру у частного дома в деревне Бакеево.
В следственном главке добавили, что между обвиняемыми уже проведены очные ставки, а также изучен телефон фигуранта. В настоящее время проводятся экспертизы.
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