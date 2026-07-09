В Подмосковье арестовали шестого фигуранта дела об отравлении наркотиками

Краткий пересказ от РИА ИИ В Солнечногорске два человека скончались из-за отравления наркотиками, семеро были госпитализированы.

Суд арестовал шестого фигуранта дела об отравлении наркотиками в Подмосковье.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Суд арестовал шестого фигуранта дела об отравлении наркотиками в подмосковном Солнечногорске, в результате которого скончались два человека и еще семь пострадали, сообщили в подмосковном главке СК РФ.

Ранее в главке и прокуратуре по области рассказали, что 27 июня в Солнечногорске во время празднования дня рождения два человека скончались из-за отравления наркотиками, семеро были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. По делу были арестованы пять мужчин, им вменяют покушение на сбыт и незаконный сбыт наркотиков.

"Судом арестован 35-летний мужчина, обвиняемый в совершении преступления... "незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой в крупном размере", - говорится в официальном канале подмосковного главка СК РФ на платформе " Макс ".

По данным следствия и надзорного ведомства, 26 июня обвиняемый в составе группы лиц сбыл наркотики заказчику-курьеру у частного дома в деревне Бакеево.