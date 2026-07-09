В Тульской области возбудили дело против подростков, избивших мужчину

Краткий пересказ от РИА ИИ В Новомосковске Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении двух подростков, избивших 42-летнего мужчину.

Фигурантами уголовного дела стали 16- и 17-летние молодые люди, которых обвиняют по статье о хулиганстве.

Пострадавший госпитализирован в больницу со множественными телесными повреждениями и травмами головы.

БРЯНСК, 9 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении двух подростков, избивших 42-летнего мужчину в городе Новомосковске Тульской области, пострадавший госпитализирован, сообщило СУСК РФ по региону.

"В Новомосковске возбуждено уголовное дело в отношении двух подростков, напавших на местного жителя", - говорится в сообщении ведомства на платформе " Макс ".

В СУСК уточнили, что фигурантами уголовного дела стали 16- и 17-летние молодые люди, которых обвиняют по статье о хулиганстве.

"По данным следствия, 7 июля… двое несовершеннолетних, находясь в состоянии опьянения, подвергли избиению 42-летнего мужчину, в связи с чем последний был госпитализирован в больницу со множественными телесными повреждениями и травмами головы", - рассказали в следственном управлении.