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В Тульской области возбудили дело против подростков, избивших мужчину - РИА Новости, 09.07.2026
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15:34 09.07.2026
В Тульской области возбудили дело против подростков, избивших мужчину

В Тульской области завели дело против двух подростков, избивших мужчину

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Новомосковске Тульской области возбуждено уголовное дело в отношении двух подростков, избивших 42-летнего мужчину.
  • Фигурантами уголовного дела стали 16- и 17-летние молодые люди, которых обвиняют по статье о хулиганстве.
  • Пострадавший госпитализирован в больницу со множественными телесными повреждениями и травмами головы.
БРЯНСК, 9 июл – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении двух подростков, избивших 42-летнего мужчину в городе Новомосковске Тульской области, пострадавший госпитализирован, сообщило СУСК РФ по региону.
Новомосковске возбуждено уголовное дело в отношении двух подростков, напавших на местного жителя", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".
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В СУСК уточнили, что фигурантами уголовного дела стали 16- и 17-летние молодые люди, которых обвиняют по статье о хулиганстве.
"По данным следствия, 7 июля… двое несовершеннолетних, находясь в состоянии опьянения, подвергли избиению 42-летнего мужчину, в связи с чем последний был госпитализирован в больницу со множественными телесными повреждениями и травмами головы", - рассказали в следственном управлении.
Отмечается, что обоих подростков доставили в следственные органы для допроса и выяснения всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
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