Дефицит бюджета России в январе-июне составил 5,73 триллиона рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Дефицит федерального бюджета России в первой половине 2026 года составил 5,73 триллиона рублей, что на 2,345 триллиона рублей выше аналогичного периода прошлого года.

Объем доходов федерального бюджета за первые шесть месяцев 2026 года составил 18,622 триллиона рублей, что на 5,8% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2025 года.

Расходы федерального бюджета по итогам января — июня 2026 года составили 24 353 миллиарда рублей, что выше показателей предыдущего года на 16,1%.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Дефицит федерального бюджета России в первой половине 2026 года составил 5,73 триллиона рублей, или 2,5% ВВП - это на 2,345 триллиона рублей выше аналогичного периода прошлого года, сообщает Дефицит федерального бюджета России в первой половине 2026 года составил 5,73 триллиона рублей, или 2,5% ВВП - это на 2,345 триллиона рублей выше аналогичного периода прошлого года, сообщает Минфин России

"По итогам января-июня 2026 года федеральный бюджет сложился с дефицитом в размере 5 731 млрд рублей, что на 2 345 млрд рублей выше уровня аналогичного периода прошлого года. Высокие значения размера дефицита в начале года, главным образом, обусловлены опережающим финансированием расходов", - говорится в материалах на сайте.

Согласно представленной таблице, дефицит федерального бюджета по итогам января-апреля составил 2,5% ВВП. Уровень дефицита бюджета в 2026 году, утвержденный законом о бюджете на 2026-2028 годах, составляет 3,786 триллиона, или 1,6% ВВП.

Так, по предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета за первые шесть месяцев 2026 года составил 18,622 триллиона рублей, что на 5,8% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2025 года.

При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (рост на 16,3% год к году), так и бюджетной системы в целом (рост на 12,7% год к году) наблюдается положительная динамика, отмечает Минфин

"По предварительной оценке, объем расходов федерального бюджета по итогам января-июня 2026 года составил 24 353 млрд рублей, что выше показателей предыдущего года на 16,1% г/г", - говорится в материалах.

"Опережающая динамика исполнения расходов федерального бюджета в январе-июне 2026 года обусловлена оперативным заключением контрактов и авансированием отдельных контрактуемых расходов", - отметили в Минфине.

Согласно действующему закону о бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, общий объем доходов бюджета на 2026 год утвержден на уровне 40,283 триллиона рублей (17,1% ВВП), а расходы составят 44,069 триллиона - 18,7% ВВП.