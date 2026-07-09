Глава МИД Дании прокомментировал желание США контролировать Гренландию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что желание США установить контроль над Гренландией является проблемой и вызовом.
- Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что остров не продается.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что желание США установить контроль над Гренландией является проблемой и вызовом.
Президент США Дональд Трамп во вторник после долгого перерыва вновь вернулся к теме Гренландии, заявив, что она должна находиться под контролем Штатов. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, комментируя его слова, заявила в среду, что остров не продается.
"Это определенно нехорошо... Ясно, что это является проблемой и вызовом", - сказал Расмуссен датской телерадиокомпании DR, комментируя ситуацию.
По словам главы МИД Дании, прилагаются все усилия, чтобы планы США в отношении Гренландии не осуществились.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Представители США утверждали, что Дания не в состоянии обеспечить безопасность острова. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.