Глава МИД Дании прокомментировал желание США контролировать Гренландию

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что желание США установить контроль над Гренландией является проблемой и вызовом.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что остров не продается.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что желание США установить контроль над Гренландией является проблемой и вызовом.

Президент США Дональд Трамп во вторник после долгого перерыва вновь вернулся к теме Гренландии, заявив, что она должна находиться под контролем Штатов. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, комментируя его слова, заявила в среду, что остров не продается.

"Это определенно нехорошо... Ясно, что это является проблемой и вызовом", - сказал Расмуссен датской телерадиокомпании DR, комментируя ситуацию.

По словам главы МИД Дании, прилагаются все усилия, чтобы планы США в отношении Гренландии не осуществились.