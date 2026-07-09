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Глава МИД Дании прокомментировал желание США контролировать Гренландию - РИА Новости, 09.07.2026
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16:59 09.07.2026
Глава МИД Дании прокомментировал желание США контролировать Гренландию

Расмуссен назвал желание США установить контроль над Гренландией вызовом

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГлава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен
Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что желание США установить контроль над Гренландией является проблемой и вызовом.
  • Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что остров не продается.
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что желание США установить контроль над Гренландией является проблемой и вызовом.
Президент США Дональд Трамп во вторник после долгого перерыва вновь вернулся к теме Гренландии, заявив, что она должна находиться под контролем Штатов. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, комментируя его слова, заявила в среду, что остров не продается.
"Это определенно нехорошо... Ясно, что это является проблемой и вызовом", - сказал Расмуссен датской телерадиокомпании DR, комментируя ситуацию.
По словам главы МИД Дании, прилагаются все усилия, чтобы планы США в отношении Гренландии не осуществились.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Представители США утверждали, что Дания не в состоянии обеспечить безопасность острова. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
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